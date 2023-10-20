У п'ятницю, 20 жовтня, уряд України на своєму засіданні затвердив зміни до Правил дорожнього руху щодо перевезення дітей та включення фар за межами населених пунктів. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Передбачено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар", - написав Мельничук.

Також закріплено заборону перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, "у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків".

Уряд також уточнив перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

Нагадаємо, з 1 жовтня і найближчі 7 місяців водії поза населеними пунктами мають вмикати денні ходові вогні. Якщо вони відсутні у конструкції транспортного засобу - вмикайте ближнє світло фар.