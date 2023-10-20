Gepard, дрони, тягачі, снаряди: Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги [ Редагувати ]
Німеччина надіслала Україні нову партію військової допомоги: зенітні установки Gepard, розвідувальні дрони Vector і RQ-35 Heidrun, тягачі, мостоукладач, броньовики та снаряди калібру 155 мм. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
Збройні сили України отримали:
- три зенітні установки GEPARD (49 загалом);
- 20 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN (100);
- 20 розвідувальних дронів VECTOR (124);
- 13 машин охорони кордону (224);
- 3 тягачі 8x8 HX81 (67);
- 3 напівпричепи до них (62);
- мостоукладач BEAVER (13);
- 3 872 димових/освітлювальних снарядів калібру 155 мм (20 872).
Нагадаємо, раніше Німеччина оголосила новий "зимовий" пакет військової допомоги на 1 млрд євро з ЗРК Patriot і IRIS-T.
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