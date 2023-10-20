Національний банк зобов'язав небанківські фінансові установи розкривати споживачам умови кредитування на вебсайтах та в рекламі. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

До "небанківських фінансових установ" належать кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди та компанії тощо.

НБУ зобов'язав такі фінустанови роз'яснювати "істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту" на власному вебсайті фінансової установи та в рекламі.

Так, для ефективного інформування споживача на переддоговірному етапі істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту мають розкриватися разом з іншими умовами кредиту, а не приховуватися на вебсторінках та в розділах, не пов’язаних із послугою. Така ж умова стосується й попереджень споживача про можливі для нього наслідки в разі користування такою фінансовою послугою або невиконання споживачем обов’язків згідно з договором про споживчий кредит.

У разі розміщення інформації про послугу споживчого кредитування на сторонніх вебсайтах, кредитодавець забезпечує розміщення разом із рекламною інформацією гіперпосилань на власний вебсайт, де розкрито всі важливі характеристики та попередження щодо послуги з надання споживчого кредиту.

Також НБУ уточнив спосіб розкриття істотних характеристик послуги з надання споживчого кредиту в рекламному макеті.

Небанківські фінансові установи, які надають споживчі кредити, з 1 січня 2024 року зобов'язані розмістити на власних вебсайтах калькулятори загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту.

Національний банк уточнив додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику, тож кредитним спілкам доведеться їх оновити.

У Положенні про додаткові вимоги до договорів небанківських фінансових установ про надання коштів у позику (споживчий, фінансовий кредит):

уточнено рахунок, на який споживачеві - стороні договору може здійснюватися перерахування коштів у рахунок кредиту;

уточнено вимоги до договорів, що укладаються в електронній формі;

оновлено вимоги до договірних умов щодо списання коштів із рахунку споживача - сторони договору на користь кредитодавця (якщо такі передбачені);

доповнено перелік недобросовісних умов договору.

На приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до затверджених змін НБУ дав місяць.

Нагадаємо, Рада дозволила списати кредити на житло та авто, знищені під час війни.