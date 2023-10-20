США зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні з нинішніх $1,1 млрд до $825 млн. Про це повідомляється у листі, надісланому з Білого дому тимчасовому спікеру Палати представників Конгресу Патріку Макгенрі.

Зменшення прямої бюджетної підтримки України передбачено запитом адміністрації президента Джо Байдена до Конгресу щодо екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

Цей запит на фінансування ґрунтується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду щодо дефіциту фінансування України на 2024 рік і припущеннях США щодо гарантованого розподілу витрат між ЄС, Японією та іншими донорами.

Бюджетна підтримка США надається через Світовий банк, її мета - часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Залучене грантове фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій), виплати співробітникам ДСНС та на оплату праці працівників державних органів та педагогічних установ.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло $22,9 млрд.

У 2023 році Україна отримала вже $10,9 млрд прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив у Конгресу додатково $106 млрд, з яких $61 млрд призначений для України.