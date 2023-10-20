Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні задокументувала подальші докази того, що російська влада вчинила невибіркові напади та скоїла воєнні злочини у вигляді катування, зґвалтування та іншого сексуального насильства, а також депортації дітей до рф. Про це йдеться у пресрелізі на сайті ООН.

Війна в Україні триває вже другий рік, що завдає подальших страждань та спричиняє труднощі тисячам постраждалих цивільних осіб, констатує ООН.

Вчинення російськими збройними силами подальших невибіркових нападів із застосуванням вибухової зброї призвело до загибелі та поранення цивільних осіб, а також до руйнування та пошкодження цивільних об'єктів.

Наприклад, у квітні 2023 року внаслідок обстрілу багатоповерхового житлового будинку в Умані Черкаської області загинуло 24 цивільних особи, переважно жінки та діти, а частина будинку стала непридатною для проживання. Комісари поспілкувалися з мешканцями цього будинку під час свого нещодавнього візиту до України.

Проведені розслідування підтвердили попередній висновок Комісії про те, що російська влада застосовує тортури повсюдно та систематично у різних місцях утримання. Окрім попередніх висновків Комісії про катування в Україні та місцях позбавлення волі в російській федерації, викладені у цій доповіді нові докази, зібрані в Херсонській та Запорізькій областях, свідчать про аналогічну систематичність катувань на територіях, підконтрольних російській владі.

У розслідуваних випадках злочинці переважно катували чоловіків, підозрюваних у передачі інформації українській владі або в іншій підтримці українських збройних сил.

Інтерв'ю з жертвами та свідками свідчать про глибоку зневагу до людської гідності з боку російської влади за таких обставин. Свідки повідомляли про ситуації, коли катування застосовувалися з такою жорстокістю, що жертва гинула.

В одному з місць утримання, що знаходилося у школі села Біляївка Херсонської області, співутримувані вимагали медичної допомоги, коли один з них одразу ж після катувань почав задихатися. Однак, російські військовослужбовці відмовилися надати допомогу, і ця жертва померла протягом години.

Нещодавні розслідування Комісії в Херсонській та Запорізькій областях свідчать про те, що вчинення зґвалтування та іншого сексуального насильства часто супроводжувалося додатковими актами насильства над жертвами, у тому числі жорстоким побиттям, удавленням, задушенням, нанесенням порізів, пострілами поруч із головою жертви та умисними вбивствами.

На 75-річну жінку, яка залишилася сама, щоб захистити своє майно, напав російський солдат. Під час допиту він її бив по обличчю, грудях і ребрах та душив її.

Він наказав їй роздягнутися, а коли вона відмовилася, то зірвав з неї одяг, порізав їй живіт невеликим гострим предметом і кілька разів її зґвалтував. Окрім наслідків перенесених зґвалтувань, у жертви було зламано кілька ребер і зубів. Комісія встановила, що проти цієї жертви, крім зґвалтування, було скоєно воєнний злочин катування.

Описаний у цій доповіді травматичний досвід має тяжкі та довготривалі наслідки для фізичного та психічного здоров'я жертв.

Комісія провела розслідування подальших повідомлень про переміщення російською владою дітей без супроводу дорослих до рф або на окуповані нею території України. Комісія задокументувала переміщення 31 дитини з України до росії у травні 2022 року та дійшла висновку, що це переміщення було незаконною депортацією, що становить воєнний злочин.

Комісія занепокоєна інформацією про заходи, що явно спрямовані на створення умов, за яких певні діти залишатимуться у російській федерації протягом на тривалого часу.

Нагадаємо, ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу та закликала надати Україні зброю.