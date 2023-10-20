У росії призначили командувача Повітряно-космічних сил замість Суровікіна [ Редагувати ]
Тимчасово виконувачем обов'язків головнокомандувача Повітряно-космічних сил (ПКС) рф замість Сергія Суровікіна призначено начальника головного штабу ПКС генерала Віктора Афзалова. Про це повідомляють росЗМІ.
Віктор Афзалов пройшов шлях від начальника розрахунку ракетних дивізіонів до першого заступника командувача армії ВПС та ППО.
У липні 2017 року був призначений командувачем армії Військово-повітряних сил та Протиповітряної оборони Східного військового округу.
У 2018 році став начальником головного штабу - першим заступником головкому ПКС Збройних сил рф.
У 2022 році Віктор Афзалов вже обіймав посаду головнокомандувача Повітряно-космічних сил рф, поки Сергій Суровікін був командувачем Об'єднаного угрупування військ і керував військами в Україні.
У 2022 році володимир путін надав Віктору Афзалову звання генерал-полковника.
Нагадаємо ,у серпні в москві помер екс-командувач російським угрупуванням в Україні генерал Жидко.
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