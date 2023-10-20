На півдні України, де наступають українські війська, російські окупанти за добу втратили 1051 вояка та 200 одиниць техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Понад 200 одиниць пошкодженої та знищеної ворожої техніки за добу. Загальні втрати окупантів на таврійському напрямку у живій силі - 1051 особа. Бойові дії тривають", - написав генерал.

Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, провів 43 бойових зіткнення, окрім того, здійснив 859 артобстрілів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" впродовж доби виконали 1500 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 1051 особу. 2 окупанти потрапили в полон.

Знищено 143 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 31 танк, 74 ББМ, 6 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 18 БпЛА та 10 одиниць автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога. Ще 63 одиниці ОВТ окупантів пошкоджено, зокрема, 20 танків.

У Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 20 жовтня повідомили, що українські сили оборони продовжують наступальні операції в осі Мелітополь і наступальні (штурмові) операції в осі Бахмут.

Ворог провів безуспішні штурмові дії біля Полтавки (Запорізька область), а також намагався повернути втрачені позиції біля Роботиного (Запорізька область), без успіху.

Нагадаємо, напередодні, 19 жовтня, українські оборонці ліквідували рекордні 1 380 окупантів, а також підбили 55 ворожих танків і 120 бойових броньованих машин.