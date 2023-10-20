Російський військово-транспортний літак Іл-76МД загорівся під час зльоту на військовому аеродромі в Душанбе (Таджикистан). Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За попередніми даними, у ніч з 19 на 20 жовтня під час розгону у літака вибухнуло колесо, після чого спалахнув один з двигунів.

Борт викотився за межі злітно-посадкової смуги та повністю згорів.

На борту машини було 8 осіб. Екіпаж не постраждав.

Іл-76 - транспортний літак, маса якого становить 72 тонни. Іл-76МД-90А - друге покоління Іл-76.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Африці розбився літак Іл-76, на борту могли бути бойовики "Вагнера".