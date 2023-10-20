Міністр юстиції Бельгії оголосив про відставку через теракт у Брюсселі [ Редагувати ]
Міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квікенборн подав у відставку через теракт у Брюсселі, внаслідок якого було вбито двох людей, ще один отримав поранення. Про це повідомляє телеканал VRT.
Причиною відставки стали перші результати розслідування теракту, який скоїв 45-річний виходець з Тунісу Абдессалем Лассуд, який мешкав у Бельгії на нелегальному становищі з 2019 року, очікуючи на рішення за своїм запитом щодо надання притулку.
Він був відомий спецслужбам через свої радикальні погляди. У ході розслідування стало відомо, що 15 серпня 2022 року влада Тунісу запитувала його екстрадицію у зв'язку зі звинуваченнями у кримінальних злочинах, однак за 14 місяців цей запит так і розглянув Мін'юст Бельгії.
"Це помилка з драматичними наслідками... Незважаючи на те, що це робота окремого, незалежного судді, я хочу взяти на себе політичну відповідальність за цю неприйнятну помилку... Це персональна, величезна і непробачна помилка. Я приймаю політичну відповідальність і подаю у відставку", - йдеться у заяві міністра.
Прем'єр-міністр королівства Александер Де Кроо наразі відклав рішення про відставку глави Мін'юста.
"Я прийняв до відома рішення Ван Квікенборна, поважаю його політичну мужність. Я скликаю завтра засідання ради безпеки королівства за участю міністра внутрішніх справ, генерального прокурора та генерального комісара федеральної поліції, щоб внести повну ясність у цю справу", - написав прем'єр у Twitter.
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