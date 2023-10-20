Норвегія заплатить українським біженцям по 1500 євро за повернення на батьківщину [ Редагувати ]
Влада Норвегії готова заплатити українським біженцям за повернення на батьківщину. Норвезьке імміграційне управління повідомило про запровадження грошових виплат для українських біженців, які готові самостійно повернутися на батьківщину.
Розмір одноразової виплати становить 17,5 тис. норвезьких крон готівкою (1 500 євро).
Для отримання виплати потрібно подати заявку. Претендувати на неї зможуть лише ті українські біженці, які вже мають посвідку на проживання в Норвегії.
В управлінні пояснили, що не можуть надати допомогу біженцям для повернення в Україну, однак грошей має вистачити на оплату поїздки та витрати на прибуття до батьківщини.
Якщо людина погодиться на цю процедуру, потрібно підтвердити намір повернутися додому (документи та квитки), опис маршруту, а також оформлення повідомлення про переїзд.
Якщо біженці вирішать повернутися до Норвегії, їм доведеться повернути виплату або цілком, або частково.
Якщо ви повернетесь до Норвегії, ви повинні виплатити всю або частину грошової підтримки, яку ви отримали, коли залишили Норвегію. Сума, яку ви маєте повернути, залежить від того, як довго ви залишалися у своїй країні.
Нагадаємо, Швейцарія запропонувала аналогічний план повернення українців додому. Заплатять за виїзд від 1000 до 4000 швейцарських франків ($1 090-$4 355).
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