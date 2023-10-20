США та ЄС починають роботу з передачі Україні доходів від російських активів [ Редагувати ]
США та Євросоюз за підсумками саміту у Вашингтоні домовились вивчити можливість спрямування доходів від російських заморожених активів Києву. Про це йдеться у спільній заяві Вашингтона та Брюсселя за підсумками переговорів.
Як частину наших зусиль щодо підтримки України в короткостроковій перспективі ми вивчимо, як будь-який екстраординарний прибуток приватних компаній, отриманий від заморожених російських активів, може бути спрямований на підтримку України та її відновлення та реконструкцію відповідно до чинного законодавства, якщо цей екстраординарний прибуток не потрібен для виконання зобов'язань Росією відповідно до чинного законодавства.
Вашингтон і Брюссель знову закликали москву "вивести свої збройні сили" і вимагають "компенсувати збитки, завдані Україні", підтримали українську "формулу миру", а також заявили про готовність підтримувати Київ "стільки часу, скільки потрібно".
Також ЄС "наголосив на стратегічній важливості" процесу вступу України до союзу.
Наприкінці 2022 року президент США Джо Байден підписав закон, яким Мін'юст США зможе передати частину конфіскованих російських активів Держдепу, а той уповноважений спрямовувати їх на допомогу Україні.
На початку лютого суд у Нью-Йорку дозволив Мінфіну США вилучити $5,4 млн, які пов'язані з російським бізнесменом Костянтином Малофеєвим. Кошти спрямують на допомогу Україні.
На початку вересня заступниця генерального прокурора США Ліза Монако повідомила, що Мін'юст США шукає можливість направити Україні російські активи, що підпали під санкції, на суму понад $1 млрд.
Нагадаємо, Бельгія на початку жовтня оголосила, що передасть Україні 1,7 млрд євро від податків заморожених російських активів.
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