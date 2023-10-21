За інформацією, що надійшла від Генерального штабу ЗСУ, вночі російські війська здійснили комбіновану атаку на декілька регіонів України. Атака включала в себе використання принаймні двох видів ракет та дронів-камікадзе. Це свідчить про серйозну загрозу для національної безпеки України та її територіальної цілісності. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Подібні напади підкреслюють важливість збереження високого рівня готовності та захисту для України в умовах загострення конфлікту. Ракети та дрони-камікадзе є потужними та небезпечними засобами ведення війни, і їх використання вимагає відповідних заходів для протидії.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети "Іскандер-К" і ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється.

За даними останніх звітів, нічний обстріл України 21 жовтня був дуже інтенсивним та загрожував центральним і південним регіонам країни. російські війська застосували крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники в ході атаки.

У зв'язку з цим, Україна вживає всі необхідні заходи для захисту своїх громадян та відвертої агресії з боку росії. Цей напад підкреслює важливість міжнародного підтримання та зусиль для вирішення конфлікту в Україні та відновлення миру на території країни.

У Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 20 жовтня повідомили, що українські сили оборони продовжують наступальні операції в осі Мелітополь і наступальні (штурмові) операції в осі Бахмут.

Ворог провів безуспішні штурмові дії біля Полтавки (Запорізька область), а також намагався повернути втрачені позиції біля Роботиного (Запорізька область), без успіху.

Нагадаємо, напередодні, 19 жовтня, українські оборонці ліквідували рекордні 1 380 окупантів, а також підбили 55 ворожих танків і 120 бойових броньованих машин.