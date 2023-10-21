За останню добу, внаслідок активних бойових дій на Мар'їнському напрямку відбито близько 20 атак ворога. Українські сили також завдали удару по станції радіоелектронної боротьби противника. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося понад 100 бойових зіткнень. Ворог завдав ракетного удару по школі в Костянтинівці, Донецька область, що призвело до майже повного руйнування цього навчального закладу.

Усього російські війська здійснили 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних населених пунктах.

Авіаційні удари були проведені в наступних районах:

Луганська область: Білогорівка

Донецька область: Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Керамік, Ласточкине, Новомихайлівка, Старомайорське, Урожайне

Херсонська область: Зміївка, Берислав, Козацьке, Новоберислав, Тягинка, Придніпровське

Понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях опинилися під артилерійським обстрілом.

Ситуація на фронтах:

На Волинському та Поліському напрямках операційна обстановка залишається без значущих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямку ворог зберігає свою військову присутність в прикордонних районах та проводить активну диверсійну діяльність для унеможливлення переміщення українських військ на критичні напрямки. Також ворог збільшує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Куп'янський напрямок. Відбито понад 20 атак в районах Синьківки та Іванівки, Харківська область. Також відбито близько 5 атак біля Надії, Луганська область.

Лиманський напрямок. Сили оборони утримали свої позиції в районі Невельського, Луганська область.

Бахмутський напрямок. Українські війська відбили всі атаки в районах Богданівки та Хромового, Донецька область.

Ворог не зміг відновити втрачені позиції в районі Кліщіївки, Донецька область. Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, Донецька область, завдаючи ворогу втрат у живій силі та техніці, і закріплюються на досягнутих рубежах.

Авдіївський напрямок. Ворог намагався оточити Авдіївку, але українські війська стійко тримають оборону і завдають ворогу численних втрат. Наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового та Первомайського, Донецька область, були безуспішними.

Мар'їнський напрямок. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії з підтримкою авіації в районах Мар'їнки та Новомихайлівки, Донецька область. Українські захисники відбили близько 20 атак ворога.

Шахтарський напрямок. Українські війська відбили атаки загарбників в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя, Донецька область.

Запорізький напрямок. Ворог провів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка, Запорізька область.

Противник також намагався відновити втрачені позиції в районі Роботиного, Запорізька область.

Херсонський напрямок. Сили оборони проводять контрбатарейну боротьбу та наносять вогневі удари по тилах противника.

Протягом останньої доби авіація ЗСУ здійснила 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 4 удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали удари по пункту управління, складу боєприпасів, трьох районах зосередження особового складу, озброєнню та військовій техніці ворога, а також станції радіоелектронної боротьби противника.

У Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 20 жовтня повідомили, що українські сили оборони продовжують наступальні операції в осі Мелітополь і наступальні (штурмові) операції в осі Бахмут.