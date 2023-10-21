Ракетний удар по Кривому Рогу: які наслідки [ Редагувати ]
У суботу вночі, 21 жовтня, у Кривому Розі Дніпропетровської області стався ракетний удар та атака дронами-камікадзе. Інформацію про атаку повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
Вночі у Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БПЛА. Є руйнування на об'єкті промислової інфраструктури. Відбулася пожежа, яку оперативно загасили.
Згідно із повідомленням Лисака, на щастя, жодна людина не постраждала після нічного обстрілу міста.
У Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 20 жовтня повідомили, що українські сили оборони продовжують наступальні операції в осі Мелітополь і наступальні (штурмові) операції в осі Бахмут.
Ворог провів безуспішні штурмові дії біля Полтавки (Запорізька область), а також намагався повернути втрачені позиції біля Роботиного (Запорізька область), без успіху.
Нагадаємо, напередодні, 19 жовтня, українські оборонці ліквідували рекордні 1 380 окупантів, а також підбили 55 ворожих танків і 120 бойових броньованих машин.
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