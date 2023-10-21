За інформацією, наданою Генштабом ЗСУ, станом на ранок суботи, 21 жовтня, втрати росії в ході війни в Україні складають 790 окупантів. Про це свідчать дані Генштаба ЗСУ.

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 292,850 військових. У додаток до цього, Збройні Сили України знищили 5 артилерійських систем і 55 бойових броньованих машин.

Підсумкові бойові втрати противника в період з 24 лютого 2022 року по 21 жовтня 2023 року оцінюються так:

особового складу ‒ близько 292850 (+790) осіб ліквідовано,

танків ‒ 5063 (+16) од,

бойових броньованих машин - 9612 (+55) од,

артилерійських систем - 7017 (+5) од,

РСЗВ - 822 од,

засоби ППО - 548 од,

літаків - 320 од,

гелікоптерів - 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5330 (+4),

крилаті ракети - 1535 од,

кораблі /катери - 20 од,

підводні човни - 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9391 (+21) од,

спеціальна техніка - 990 (+5).

У Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 20 жовтня повідомили, що українські сили оборони продовжують наступальні операції в осі Мелітополь і наступальні (штурмові) операції в осі Бахмут.

Ворог провів безуспішні штурмові дії біля Полтавки (Запорізька область), а також намагався повернути втрачені позиції біля Роботиного (Запорізька область), без успіху.

Нагадаємо, напередодні, 19 жовтня, українські оборонці ліквідували рекордні 1 380 окупантів, а також підбили 55 ворожих танків і 120 бойових броньованих машин.