Турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити в ресторанах [ Редагувати ]
У Іспанії іноземець, 50-річний литовець Айдас Дж., приймав страви та напої у ресторанах і симулював серцеві напади, щоб уникнути сплати за рахунок. Ця шахрайська схема повторювалася близько 20 разів у різних ресторанах міста Аліканте. Чоловік замовляв страви такі, як морепродукти, салати, келих віскі. Про це повідомило іспанське видання 20 minutos.
Хоча він є громадянином Литви, в Іспанії його вважають "типовим російським туристом". Офіціанти обслуговують його розраховуючи, що він готовий сплатити. Айдас не розмовляє іспанською, але розуміє її.
Його схема з симуляцією серцевого нападу для ухилення від оплати залишилася практично незмінною протягом 20 випадків у різних ресторанах. Його заарештували, коли він намагався втекти з ресторану El Buen Comer з несплаченим рахунком у 34,85 євро. Відмовившися від сплати, він впав на землю, симулюючи приступ. Ресторанні працівники впізнали його і викликали поліцію.
Локальна поліція вже має інформацію про цього шахрая та розглядає справу про злочин невеликої тяжкості - шахрайство.
50-year-old man arrested after faking heart attack in 20 restaurants to avoid paying bill. pic.twitter.com/Ybg1zdXwAV— Daily Loud (@DailyLoud) October 18, 2023
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