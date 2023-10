У Іспанії іноземець, 50-річний литовець Айдас Дж., приймав страви та напої у ресторанах і симулював серцеві напади, щоб уникнути сплати за рахунок. Ця шахрайська схема повторювалася близько 20 разів у різних ресторанах міста Аліканте. Чоловік замовляв страви такі, як морепродукти, салати, келих віскі. Про це повідомило іспанське видання 20 minutos.

Хоча він є громадянином Литви, в Іспанії його вважають "типовим російським туристом". Офіціанти обслуговують його розраховуючи, що він готовий сплатити. Айдас не розмовляє іспанською, але розуміє її.

Його схема з симуляцією серцевого нападу для ухилення від оплати залишилася практично незмінною протягом 20 випадків у різних ресторанах. Його заарештували, коли він намагався втекти з ресторану El Buen Comer з несплаченим рахунком у 34,85 євро. Відмовившися від сплати, він впав на землю, симулюючи приступ. Ресторанні працівники впізнали його і викликали поліцію.

Локальна поліція вже має інформацію про цього шахрая та розглядає справу про злочин невеликої тяжкості - шахрайство.

50-year-old man arrested after faking heart attack in 20 restaurants to avoid paying bill. pic.twitter.com/Ybg1zdXwAV