російські війська продовжують наступати навколо Авдіївки в Донецькій області, і військові ЗСУ вважають, що ця гра наступу і оборони буде тривати довше, ніж очікувалося. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, висловив думку у телемарафоні, що Авдіївка - це стратегічно важливий промисловий район, який зазнав інтенсивних бойових дій ще з 2014 року. Окупанти вклали значні зусилля в будівництво оборонних споруд, з метою використання цього регіону на свою користь у майбутньому.

Ну і звичайно, що ті сили і засоби, які вони накопичували, які закинули в перший раз в бій, не оправдали себе, отже командування (рф, - ред.), відповідальне на цьому напрямку, звичайно, не може доповісти путіну про поразки, тому вони як кидали, так і будуть кидати сили. Там, напевне, так виглядає, що гра буде тривати вдовгу, на жаль, але так виглядає, що ворог буде пробувати там наступати.

Як зазначив Тимочко, власне як Авдіївка, так і Куп’янський напрямок по великому рахунку одна дія в завданнях ворога - прорвати лінію оборони ЗСУ.

Перше і основне, що путін поставив їм завдання вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської області. Крім того, ті сили і засоби, які вони накопичили на Авдіївському напрямку, їх розрахунок був на те, що вони обійдуть Авдіївку з флангів, візьмуть в оточення, захоплять і покажуть хоч невеличку, але "перемогу для путіна.

У Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 20 жовтня повідомили, що українські сили оборони продовжують наступальні операції в осі Мелітополь і наступальні (штурмові) операції в осі Бахмут.