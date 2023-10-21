Субсидію на комунальні послуги в Україні можна отримати не лише перед опалювальним сезоном, але й під час нього. Жителям країни розповіли, де вони можуть подавати заявки на отримання цих пільг.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Подати заявку на отримання субсидії можна у форматі онлайн через такі ресурси:

на порталі "Дія";

на порталі електронних послуг Пенсійного фонду;

за допомогою мобільного додатка Пенсійного фонду.

Оформлення субсидії також можливе особисто при зверненні до відділень Пенсійного фонду, незалежно від вашого місця реєстрації.

Крім цього, заявку на субсидію можна подати, звернувшись до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, а також до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Також громадяни України мають можливість надсилати свої звернення поштою до Пенсійного фонду.

Читайте також, чим відрізняються субсидія та пільга. Раніше ми писали про те, що кількість субсидіантів у 2024 році зросте на 20%.