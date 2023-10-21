Багато людей полюбляють спати у шкарпетках, особливо зараз, коли у квартирах холодно, а ніжки хочеться тримати у теплі. Комусь так просто зручніше та затишніше. Проте, ця звичка може приховувати під собою деякі небезпеки.

Згідно зі звітом House Beautiful, шкарпетки, які ви вдягаєте вночі, можуть стати потенційним джерелом небезпечних мікроорганізмів. Протягом ночі шкіра ніг віддає вологу, створюючи ідеальні умови для розмноження бактерій. Крім цього, в шкарпетках можуть накопичуватися пилові кліщі.

Матрацний виробник із Великобританії, MattressNextDay, провів своє дослідження, аналізуючи шкарпетки, які семеро людей носили цілий день. Вони виявили, що деякі зразки шкарпеток були навіть бруднішими, ніж декілька речей у будинку, зокрема, килим біля вхідних дверей. Приблизно на половині вивчених шкарпеток була виявлена бактерія під назвою Pseudomonas aeruginosa, яку часто переносять таргани.

Дослідження MattressNextDay також включало опитування 1000 дорослих, і 18% з них зізналися, що вдягають шкарпетки в ліжко. Проте лише 30% цих осіб використовують чисту пару в ліжку, в той час, як інші можуть лягти спати у шкарпетках, у які були у взутті, містять бруд з підлоги та залишки волосся від домашніх тварин. Всі ці забруднення можуть потрапити на постільну білизну і матрац, що створює сприятливі умови для розмноження бактерій та кліщів.

Доктор медичних наук і сертифікований дерматолог із Маямі Анна Чакон сказала:

Носити шкарпетки вдома, а потім лягати спати, як правило, не є проблемою для здоров’я. Це може забезпечити комфорт і тепло. Однак, якщо Ваші шкарпетки брудні або спітнілі, радимо переодягнутися в чисті перед тим, як лягти спати, щоб підтримувати гігієну.

Проте у цьому всьому є плюс, така звичка покращує кровообіг. Однак вони обов'язково мають бути чистими.

Брудні шкарпетки можуть накопичувати бактерії, які можуть поширюватися у вашому ліжку, що може становити ризик для здоров’я... Ваші шкарпетки можуть накопичувати бруд і бактерії. Крім того, якщо ваші ноги пітніють, ваші шкарпетки можуть утримувати бактерії, які перенеслися з вашого взуття, – зазначає Карлі Гасія, сертифікований оздоровчий тренер Sleep Advisor.

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