У суботу, 21 жовтня, пропускний пункт "Рафах" між Сектором Газа та Єгиптом розпочав роботу, дозволяючи іноземцям виїхати до Єгипту. Про це свідчить оголошення посольства США в Ізраїлі.

Планувалося, що пропускний пункт розпочне роботу о 10:00 ранку.

Наразі невідомо, як довго ця можливість залишиться доступною для іноземних громадян, які бажають покинути Сектор Гази.

Американські дипломати очікують, що відкриття кордону призведе до значного скупчення людей, які намагатимуться перетнути його. Посольство США попереджає своїх громадян, що при спробі в'їзду до Єгипту може створитися "потенційно хаотичне та безладне оточення з обох сторін кордону".

Ситуація залишається динамічною і мінливою, а безпекове середовище - непередбачуваним. Ви повинні оцінити свою особисту безпеку, перш ніж вирішити рухатися до кордону або намагатися перетнути його.

Нагадаємо, Пентагон передасть Ізраїлю десятки тисяч 155-міліметрових снарядів, які призначалися для України.