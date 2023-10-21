У суботу, 21 жовтня, Українські Військово-морські Сили зафіксували вивід росією до Чорного моря ще одного ракетного корабля. Такі дії росії підвищує загрозу можливого військового удару по Україні.

Про це свідчить інформація від Військово-морських Сил ЗСУ, зазначено, що на цьому кораблі може бути до 8 ракет.

Цей рух росії в рамках конфлікту з Україною підіймає серйозні питання щодо безпеки та стабільності в регіоні. На даний момент ситуація лишається напруженою, і подальший розвиток подій залишається невизначеним.

Українська влада та міжнародні партнери продовжують спостерігати за ситуацією та розглядати можливі заходи для забезпечення миру та безпеки в регіоні. У цей час, важливо залишатися в курсі подій та бути готовими до різних можливих розвитків ситуації.

Станом на 07:30 21.10.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 3 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр".

Як зазначили у ВМС ЗСУ, загальний залп складає до 8 ракет.

Раніше ми писали про те, якими ракетами обстрілювали Україну вночі.