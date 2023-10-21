Індія у серпні придбала у росії діаманти на $215,1 млн. Це стало рекордом з березня 2018 року (тоді країна придбала діамантів на $481 млн), повідомляють росЗМІ з посиланням на дані індійського Міністерства торгівлі та промисловості.

Наприкінці літа Індія збільшила імпорт російських діамантів у чотири рази у місячному вираженні та на 9% у річному. Загалом з початку року індійські компанії закупили діамантів з рф на $863 млн, що перевищує торішній показник на 29%.

Індія є ключовим споживачем російських алмазів. АЛРОСА за запитом Індії призупинила продаж діамантів у вересні та жовтні.

Рішення ухвалили на прохання індійської влади, причиною називали низький попит. За даними Reuters, країни G7 цього місяця розпочали обговорення варіантів заборони на імпорт діамантів з росії.

Раніше проти цього виступила, зокрема, Бельгія. Члени "сімки" домовилися просто "стежити" за імпортом цих товарів.

Нагадаємо, у травні цього року Британія відмовилась від російських діамантів і металів.