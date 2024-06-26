Пожежа сталася на мисі Чауда в окупованому Криму, де розташований військовий полігон армії рф, звідки окупанти запускають безпілотники по Україні. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода під назвою Крим.Реалії.

На супутниковому знімку, зробленому вранці в понеділок (26 червня - ред.), добре видно пожежу на мисі Чауда в анексованому Криму. Тут розташований військовий полігон армії рф, з якого, за словами представників ЗСУ, російські військові запускають по цілях в Україні баражувальні боєприпаси типу "Шахед/Герань".

Причини пожежі поки що невідомі. Однак про ракетні атаки або атаки безпілотників на цей район Криму останніми днями не повідомлялося.

В районі мису Чауда розташовані кілька військових об'єктів рф, зокрема полігон.

Наприкінці 80-х його було закрито, але у 2016 році рф знову відновила його роботу.

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