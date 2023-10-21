Понад сотня бойових зіткнень по всій лінії фронту. росіяни намагаються оточити Авдіївку. Там постійні спроби штурму. Понад 20 атак на Куп'янському напрямку. У планах ворога захопити Синьківку.

Важки бої тривають неподалік Мар'їнки та Бахмуту. Окупанти намагаються повернути втрачені позиції. Понад 20 спроб штурму. Втім, сили оборони України втримують рубежі. Детальніше про ситуацію на східному фронті в нашому огляді.

На Донеччині ворог не припиняє спроб за будь-яку ціну просунутися уперед. Здебільшого вони провальні, тож росіяни мстяться авіаударами та обстрілами з артилерії. Це наслідки ракетної атаки на Костянтинівку. Напередодні мішенню окупантів знову стала місцева школа.

Ви бачите, що руйнування дуже сильні. Ми зараз всі на дистанційці. До війни у закладі освіти навчалося 650 учнів. 50 вчителів здійснювали освітній процес. Це дуже важко.

Це вже другий ворожий удар по цьому освітньому закладу. Вперше школа потрапила під обстріл торік. А нині в будівлю влучило дві ракети С-300.

Ігор Мороз, керівник Донецької обласної військової адміністрації:

З початку повномасштабного вторгнення зруйновано та пошкоджено 776 закладів освіти. Окупанти нищать інфраструктуру, освітні заклади, житлові будинки, але їм не зламати дух української Донеччини!

Ворог біснується по всій лінії фронту. Подекуди отримує добрячого прочухана. Це - кадри третьої штурмової. По росіянах наші оборонці здійснили влучний скид. І відмінусували ворожу штурмову групу. На Бахмутському напрямку українські воїни поступово просуваються уперед.

Андрій Бабичев, військовослужбовець Збройних сил України:

Найзапекліші бої в нас ідуть від Кліщіївки до Курдюмівки. По Курдюмівці за тиждень просувань там немає. Як я казав, з лівою сторони ми там добре просунулись і під вогневий контроль взяли частину траси, яка веде до Курдюмівки, по якій ворог везе запаси та особовий склад.

Та найважчим лишається Авдіївський напрямок. Там росіяни поновили наступальні дії - не полишають спроб оточити місто. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам численних втрат.

Також Сили оборони знищили півтори сотні одиниць ворожої техніки. Це - танки та бронемашини. Провальними для окупантів стали й атаки на інших напрямках.

Павло Ковальчук, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 20 атак ворога. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки загарбників в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя.

Попри шквальні обстріли та бойові дії в Авдіївці залишається близько півтори тисячі жителів. Волонтерам все важче діставатися до міста.

Місто просто все розбите. Тут жодного немає вцілілого будинку.

Місцевим просто до підвалів волонтери привозять теплі речі та продукти.

Проте поїздки стають усе небезпечніше. Тож людей вкотре закликають виїжджати.