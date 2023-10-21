Переговори США, Ізраїлю та Катару з палестинським радикальним рухом ХАМАС про звільнення 50 заручників провалилися. Причини провалу угоди не уточнюються. Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на чиновників.

У перші дні війни з Ізраїлем ХАМАС відмовлявся від переговорів про заручників. Пізніше за посередництва США та Катару сторони розпочали обговорення можливих умов угоди, серед яких - тимчасове припинення вогню, відновлення подачі води до Сектору Гази та збільшення гуманітарної допомоги.

У п'ятницю, 20 жовтня, ХАМАС звільнив двох заручниць - громадянок США Джудіт та Наталі Раанан. Бойове крило бойовиків пояснило, що рішення було ухвалено "з гуманітарних міркувань". Посередником у переговорах виступав Катар.

ХАМАС повідомляв, що загалом у заручниках у бойовиків понад 200 ізраїльтян і кілька десятків іноземців. Одна з головних умов для переговорів про звільнення заручників, стверджували представники ХАМАСу, - відмова Ізраїлю від проведення наземної операції в Секторі Гази.

Напередодні Bloomberg з посиланням на джерела писав, що влада США та країн Євросоюзу закликала Ізраїль відкласти наземну операцію в Секторі Газа, щоб виграти час для переговорів з ХАМАСом про звільнення "щонайменше кількох цивільних осіб", які перебувають у заручниках.