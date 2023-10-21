На Прикарпатті стартував опалювальний сезон: які проблеми виникли в лікарнях [ Редагувати ]
Тепло - на старт. І до лікарень в першу чергу. В Україні розпочався опалювальний сезон. У пріоритеті підключень школи, садочки та, звісно, лікарні. Тож які проблеми виникли в медзакладах з початком опалювального сезону? - про все на прикладі Івано-Франківщини далі в сюжеті.
Директор райлікарні показує запаси на зиму. Каже: цих дрів має вистачити до лютого. Решту довезуть згодом. Водночас їхня котельня може працювати й на газу. До великої війни медзаклад ним лише й опалювали.
Зенон, генеральний директор однієї із районних лікарень на Прикарпатті:
Минулого року у нас котельня була приватна, структура працювала. Нам дуже дорого виходило - близько 12 тисяч вдень. І ми не могли потягнути. Ми вирахували, що нам краще купити опалювачі та самим почати опалювати.
Торік селищна рада виділила гроші й викупила котельню. А в медзакладі найняли кочегарів. Опалюють лікарню тепер самі й лише дровами.
Зенон, генеральний директор однієї із районних лікарень на Прикарпатті:
Економія понад два мільйони гривень вже була минулого року за зиму.
Цьогоріч опалювальний сезон в лікарні розпочали наприкінці минулого тижня. Але наразі котел вмикають лише вночі.
Як бачите, котельна зараз закрита, тому що зараз температура 14 градусів на дворі, і нема потреба вдень палити. О п'ятій вечора працівники приходять на роботу і палять на ніч.
Заклад незалежний не лише від газу, каже директор. Але і від світла.
Зенон, генеральний директор районної лікарні:
Ми застраховані тим, що маємо свій генератор, який підключається відразу до котла, і опалюємо дровами.
Крім того, лікарня має і ще одне альтернативне джерело живлення - сонячну станцію. Купили панелі за грантові кошти.
Ярослав, заступник генерального директора районної лікарні:
Потужність не погана - 50 кіловатів, воно дасть нам досить добру підтримку на випадок енергонедостатності. Воно працює автономно, має акумулятори накопичення енергії, і коли немає сонця, то віддає в мережу енергію, яка в акумуляторах збережена.
А це вже лікарня в Івано-Франківську. Опалювальний сезон тут теж вже стартував. Заклад під'єднаний до централізованого теплопостачання.
Дмитро Клицюк, начальник технічного відділу міської лікарні:
З одинадцятого числа ми почали запуск системи опалення, система у нас була підготовлена до цього. Вона булр випробувана на тиск, на щільність.
Температура в лікарні всюди однакова і стабільна. В закладі встановили систему кліматконтролю.
Якщо температура завелика, то автоматика перекриває подачу теплоносія зовні й ганяє по самій системі. Коли температура знижується, то відкриваються автоматично заслонки подачі теплішої води.
В Івано-Франківську до централізованого опалення підключені всі медичні заклади. Загалом в місті працює тридцять сім котелень. Більшість - на газу. І лише шість - на альтернативному паливі. Запасів і першого, і другого вистачить на всю зиму, запевняють тепловики.
Іван Кедик, заступник головного інженера ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго":
Підписаний договір про постачання з НАК "Нафтогаз", ліміти газу є, все доведено. Здійснено і запас твердопалива, і пелет, і тріски для роботи твердопаливних котлів. Є двотижневий запас.
Всі котельні обладнали генераторами на випадок перебоїв зі світлом через масовані російські обстріли.
Іван Кедик, заступник головного інженера ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго":
Забезпечено зберігання додаткового пального для роботи цих генераторів. І якусь частину запасних частин.
Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:
Ми сьогодні краще підготувалися, аніж минулих років. Особливо до відключення світла і ймовірних ударів ворога. Зокрема, й по котельнях.
Медзаклади Прикарпаття будуть цієї зими не лише з теплом, але і світлом. Всі лікарні в області на сьогодні забезпечені генераторами та резервом палива для них.
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