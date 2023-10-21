Російські окупанти не припиняють спроб захопити Авдіївку - фактично передмістя Донецька. Ворог так само намагається прорватись через низини північніше Авдіївки на села Степове-Бердичи, щоб перерізати трасу в Авдіївку та захопити терикон біля коксохімічного заводу.

Українські сили зустрічають ворога організованим вогнем і завдають важких втрат. Окупанти підтягують резерви та готують наступ у напрямку Первомайське-Водяне-Опитне південніше Авдіївки.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів сержант 109-го батальйону ЗСУ Єгор Фірсов,

"Штурми продовжують постійно. тактичний задум їх - взяти висоти. Бої точаться за терикон, який біля Авдіївського коксохімічного заводу. Декілька разів ворог навіть брав цей терикон, але всі ці орки залишились там. Тільки наш екіпаж fpv-дронів знищив буквально сьогодні один ворожий танк. До цього кілька гаубиць Д-30. Бої точаться, бої дуже напружені. Ми відчуваємо, що ворог перегруповується і буде продовжувати тиснути...

Складнощів багато, в першу чергу це домінація ворога в повітрі. Ворог дуже наситив засобами радіоелектронної розвідки та боротьби Авдіївський фронт...

Перед нами стоїть завдання розбити росіян під Авдіївкою. Саме розбити, але не просто зберегти позиції. Розбити, щоб він не міг вести бойові дії", - розповів Фірсов.