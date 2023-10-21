Попри можливі блекаути та ракетні удари, українська медицина продовжує розвиватися. Зокрема, у сфері діагностики хвороб. В країні вже рік функціонує Програма розширеного неонатального скринінгу новонароджених. Вона вчасно виявляє рідкісні орфанні захворювання у малюків.

Для діагностики закупили дороговартісне обладнання й облаштували сучасні лабораторії. Один з таких центрів скринінгу працює в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Чим небезпечні орфанні захворювання і як їх тепер діагностують? - про все в матеріалі Олени Логінової.

Ми в лабораторії сну. Маленький Давид спить на руках у своєї матусі. Ось ці спеціальні датчики в цей момент діагностують хлопчика. Роблять дослідження прямо уві сні. У дитини спадкове захворювання - спінальна м'язова атрофія.

Юлія Приймак, мати новонародженого:

Шокована. Неочікувано було. Йому передався зламаний ген, і через то воно так...

Це рідкісне орфанне захворювання, яке призводить до дисфункції всіх м'язів тіла, в тому числі дихальних. Та попри діагноз - дитина має шанс на повноцінне життя! Бо лікарі змогли діагностувати хворобу вчасно - ще до того як вона почала проявляти свої симптоми. І все завдяки неонатальному скринінгу. Дослідженню, яке Юлії провели на третій день після пологів.

Юлія Приймак, мати новонародженого:

Звичайно, важливо. Якби взнали пізніше, а ця хвороба з двох місяців розвивається, то вже б тоді було запущено. А так чим скоріше, тим воно і краще. Якщо лікуватися, вчасно займатися, то все буде добре, щоб не запустити його.

Орфанні хвороби - рідкісні вроджені недуги. Можуть призвести до інвалідизації та навіть до смерті людини. І потребують спеціальної пожиттєвої терапії.

Наталія Самоненко, завідувачка Центру орфанних захворювань НДСЛ "Охматдит":

Безпосередньо сама мета скринінгу - це вчасно виявити захворювання ще до того, як з'являться перші симптоми. Це є дуже важливо, тому що велика кількість захворювань, коли ми починаємо лікування, вже стартували, і ми не можемо їх відкотити назад.

Та "відкотити" все ж вдається. Завдяки державній Програмі неонатального скринінгу комплексного обстеження новонароджених. Дослідження проводять у сучасних високотехнологічних лабораторіях в 4 регіонах - у Києві, Львові, Харкові та Кривому Розі. Результати - значущі. Якщо раніше в Україні проводили скринінг лише на 4 орфанні захворювання, то зараз вп'ятеро більше - на 21 рідкісну недугу.

Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку:

Для того, щоб їх облаштувати, було закуплено дороговартісне лабораторне обладнання на кількасот мільйонів гривень. Ці кошти виділялися ще до війни, але самі поставки завершилися під час дії воєнного стану. На сьогодні те обладнання, яке є, ті центри, які є - їх є чотири - це є достатньо для охоплення всіх регіонів нашої країни, аби вчасно проводити дослідження

Тепер за згодою породіллі, скринінг проводять всім без виключення матусям прямо у пологовому будинку на третій день після народження немовляти. Беруть забір крові дитини й відправляють на аналіз. Як же проводять це дослідження? Відправляємось в лабораторію.

Олена Логінова, кореспондентка:

Це лабораторія неонатального скринінгу. Звідси починається робота. Сюди потрапляють зразки крові для аналізу. А ось цей апарат - автоматизований робот. Він здатен замінити роботу 5-х людей. Сюди поміщають плашку зі зразками крові для скринінгу на 6 орфанних хвороб.

Ця робота відповідальна, кропітка і потребує уваги. Бланки зі зразками крові немовлят ставлять в спеціальну машину, яка розбиває їх на 7 варіантів для обстеження.

Анастасія, лаборант:

У кожного бланку є свій індивідуальний штрих-код, в кожного пацієнта він свій. Панчер сканує штрих-код, розпізнає, де кров, підставляє диски, тобто він їх вибиває, і кожен один диск падає у своє місце.

Всього в неонатальному центрі "Охматдиту" таких лабораторій три. Всі мають свою спеціалізацію. Приміром у другій лабораторії - вперше за всю історію України - проводять молекулярно-генетичне дослідження крові на спінальну м'язову атрофію - одне з найбільш розповсюджених орфанних захворювань. В третій діагностують одразу 15 хвороб пов'язаних зі спадковим порушенням обміну речовин.

Наталія Ольхович, завідувачка лабораторії медичної генетики НДСЛ "Охматдит":

Метаболічні захворювання небезпечні тим, що дитина не в змозі справитись зі звичайним харчуванням. Продукти метаболізму стають токсичними для організму, і це може призвести або до ранньої смерті, або глибокої інвалідизації.

Загалом в неонатальному центрі "Охматдиту" діагностують 21 рідкісне орфанне захворювання.

Наталія Ольхович, завідувачка лабораторії медичної генетики НДСЛ "Охматдит":

Силами чотирьох центрів неонатального скринінгу в Україні обстежено понад 130 000 новонароджених, ми підтвердили діагноз у 67 дітей, тобто 67 дітей отримали діагностику вчасно, переважно до того як хвороба стартувала, і вони поступили під спостереження до відповідних фахівців.

Аналізи, устаткування, лікування - все це потребує коштів. І чималих. До того ж пацієнти потребують пожиттєвої терапії. Приміром лише одна ін'єкція від спінальної м'язової атрофії вартує понад 100 тисяч доларів! Де взяти такі кошти? Чи може препарат оплатити держава?

Михайло Радуцький, Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації:

Був розроблений законопроєкт про договори керованого доступу. На сьогодні Україна вперше за свою історію закупила препаратів на 670 мільйонів гривень саме за договорами керованого доступу, і серед них - ліки проти СМА.

Закуповувати дороговартісні ін'єкції Україна поки не взмозі. Тож дітей безкоштовно забезпечують спеціальними сироватками, яку якраз і чекає для свого малюка Юлія.

Юлія Приймак, мати новонародженого: