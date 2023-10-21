Біля Авдіївки російські війська дещо знизили свою активність через високі втрати, але регулярно атакують позиції ЗСУ керованими авіаційними бомбами (КАБ). Ворог намагається атакувати і біля Роботиного у Запорізькій області, намагаючись повернути втрачені позиції.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олександр Штупун.

"Через втрати ворог дещо знизив свою активність, але продовжує йти вперед. Загалом, якщо говорити по Таврійському напрямку, ворог завдав одного ракетного та 24 авіаційних удари. Більшість з них це КАБи (керовані авіаційні бомби - ред.) і КАБи саме на Авдіївському напрямку. Наші ракетники та зенітки прорідили саме фронтову тактичну авіацію - це Су-25 та вертольоти. Тому зараз ворог, десь на відсотків 80 атакує саме КАБами з Су-35 і Су-34.

Ворог провів 53 бойові зіткнення загалом і здійснив 685 артобстрілів. На Авдіївці він не полишає спроб атакувати, наші воїни тримають оборону. Ще 11 танків і 29 бойових броньованих машин минулої доби знищили воїни Сил оборони "Таврія". І близько 80% з цього - саме на Донеччині.

Безуспішними були наступальні дії окупантів в районах Новокалинового, Степового і Первомайського. Також без успіху ворог вів штурмові дії біля Марїнки та Новомихайлівки. Там відбито близько 20 атак.

Якщо говорити про Шахтарський і Запорізький напрямки, то там відбито атаки в районах Золотої Ниви, Старомайорського, Рівнополя, Полтавки і Роботиного. Біля Роботиного ворог намагається відновити втрачене положення - безуспішно.

Наша артилерія продовжує працювати, впродовж доби виконали 1244 вогневих завдання, і загальні втрати ворога минулої доби дещо нижчі, майже в два рази - 496 осіб. Два окупанти здалися в полон, ми знищили 50 одиниць військової техніки", - розповів спікер Таврійського напрямку.