11-річна Софія Левковська виграла Чемпіонат світу з ММА: історія золотої призерки [ Редагувати ]
Одинадцятирічна Софія Левковська з гірського села Конятин, що на Буковині, виграла Чемпіонат світу зі змішаних бойових мистецтв у Греції.
Зазначимо, Чемпіонат світу з ММА по версії GAMMA U18 проводився вперше. В ньому взяло участь 22 країни світу. Україна виборола перше командне місце та завоювала 10 золотих медалей! Софії, щоб підготуватися до змагань, доводилося долати відстань до обласного центру лише в один бік 116 кілометрів. Із золотою призеркою познайомилася Ольга Лучек.
Це село Черемошна Івано-Франківської області. Саме тут живе 11-річна Софійка. Щоранку гірськими стежками вона з мамою йде до школи. Відстань чимала. Місток перейшли - і вже у сусідній Чернівецькій області, тут розташоване село Конятин, де дівчинка навчається.
Вчителі зізнаються, коли почули, що Софійка візьме участь у світових змаганнях, намагалися її підтримувати.
Галина Шкіряк, вчителька:
Нашій радості не було меж, і ми вчителі, і я, зокрема, як класний керівник, і учні нашого класу ми дуже відрадно сприйняли це повідомлення, і наша Софійка вже готувалася.
У селі Конятин нещодавно відкрили секцію бойових мистецтв, де місцеві діти мають можливість тренуватися. Саме тут Софійка й отримала перші навички. І навіть зараз після уроків вона проводить час у спортзалі.
Софія Левковська, школярка-чемпіонка:
Мені подобається боротися, битися. Я йшла на дзюдо прямо весела, тому що я люблю цим займатися, і мені подобається на нього ходити. Привикла, вже мало втомлююся.
Олексій Скрипчук, голова Конятинської ОТГ:
Ми задалеко живемо навіть від Чернівців, то ми мали можливість отримати кошти від спортивного наставника, який нам минулого року виділив 180 тисяч на логістику і на утримання тренерів частково, для нас це був позитив, бо самі розумієте, за 6 тисяч тренерам з Чернівців приїхати сюда і тут жити - не так просто.
Проте, аби підготуватися до чемпіонату світу, Софійка вимушена була їздити на тренування до обласного центру, а це тільки в один бік 116 кілометрів.
Анжела Левковська, мама Софії:
Це був важкий час для мене, тому що це вперше бачила цей бій, і в мене серце кров'ю обливалося, переживання дуже важкі були, але водночас з переживаннями я гордилася, у мене була гордість за свою дитину, що вона може.
Іван Штефюк, головний тренер збірної України U18:
Знаю, скільки вони доклали зусиль їздити з Конятина у Чернівці на тренування для того, щоб краще підготуватися, сил багато було докладено, тому дуже хотілося, щоб вона виграла.
Щодня тренування у Конятині, а тричі на тиждень - в обласному центрі. Такий насичений графік у дівчинки був у останні місяці.
Софія Левковська, школярка-чемпіонка:
Спочатку я їздила туди й верталася додому, після дороги мені було тяжко, бо була стомлена, а тут ще тренування.
Але мета не давала Софійці відступитися, щоденна праця і саме наполегливість привели її на Чемпіонат світу.
Софія Левковська, школярка-чемпіонка:
Я дуже переживала, перший раз їхала без батьків так далеко, і за самі змагання теж переймалася, я розуміла, що там будуть такі чемпіони.
Бій був важким, а удари суперниці часто болючими й жорсткими, пригадує Софія.
Софія Левковська, чемпіонка:
Було важко, я якщо чесно думала, шо з першого раунду вилечу, вона мене почала душити, робити больовий, але все обійшлося.
І ось Софійка співає гімн України у Греції та стає на ту саму омріяну сходинку першого місця. Золото - в її руках.
Анжела Левковська, мама Софії:
Дуже плакала, сльози були у всієї родини, в односельців, всі переживали, підтримували дитину, знали, вірили в те, що вона переможе.
І навіть після перемоги дівчинка продовжує тренування, тут у сільському спортзалі, і не планує зупинятись на досягнутому.
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