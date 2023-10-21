Допомогти пережити, відпустити та спробувати жити далі - це одне із завдань майстер-класу, яке перед собою ставили організатори.

Терапія борошном. На Закарпатті для вимушених переселенців організували спільне випікання смаколиків. Люди ділилися своїми історіями війни й готували місцеву випічку - кіфлики. Ними частувати у госпіталі поранених бійців. Усе відбулося в рамках благодійного проєкту "Ділімося хлібом", який реалізують у різних регіонах України.

З цього борошна жінки-переселенки в Ужгороді випікатимуть закарпатські рогалики - кіфлики. Але перед тим...

На просіяному - малюють символи, з якими зараз асоціюють себе. Всі ці жінки з різних міст України. Та війна змусила їх покинути рідні домівки й переїхати в Ужгород. На малюнку Тетяни - квіти. Так жінка згадує рідний Бахмут.

Тетяна - переселенка з Бахмута:

Город у нас був цвітучий. Багато було квітів. Тут ми з травня того року.

Жінки діляться історіями. Допомогти пережити, відпустити та спробувати жити далі - це одне із завдань майстер-класу, яке перед собою ставили організатори. Методику "ділимося хлібом" на Закарпатті проводять вперше. Волонтери виграли грант на проведення таких майстер-класів.

Галина Ярцева - волонтерка:

Завдання нашої організації - це долучити до проєкту мінімум 60 ВПО, ми собі поставили за мету, що це мають бути люди старшого покоління, оскільки їм набагато складніше інтегруватися, вони тримають в собі всі свої переживання.

Після розмов - борошно зсипають у спільну миску. Так символічно відпускають минуле. А потім з нього замішують тісто на кіфлики.

Хтось пече смаколик вперше, а от пані Галина із Херсону, вже готувала страву.

Галина - переселенка з Херсона:

Я робила такі кіфлики, знаю рецепт. Це для наших воїнів, трошечки їм підсолодитися, дуже їм важко.

Жінки кажуть, спільна праця допомагає відчути себе потрібними. А ще це хороша нагода знайти нових друзів.

Світлана та Валентина - переселенки з Краматорська та Херсона:

На проєкті ми познайомилися, отак поруч ми встали й працюємо. Стараюся дуже відволікаться, тому що плачу-плачу. Війна закінчиться, ми повернемося додому, буде ще краще, чим було, я вірю.

Трохи більше ніж годину, і сотня свіженьких кіфликів вже готова до випікання.

Всі кіфлики господині передадуть пораненим бійцям, що проходять лікування в Ужгороді. Учасники тренінгу вірять, перемога України вже близько.

Галина - переселенка з Краматорська: