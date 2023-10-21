Вчора пізно ввечері, близько 23:15 росіяни з РСЗВ обстріляли селище Липці Харківського району. Обійшлося без постраждалих.

На лінії фронту тривають важкі бої. За добу наші військові відбили 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки на Куп'янському напрямку. Ворог не має просування та зазнає постійних втрат.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У нас за добу більше 15 населених пунктів були під обстрілами. Харківський, Богодухівський, Чугуївський район, у тому числі Ізюмський район. Якщо брати по населених пунктах,- Вовчанськ обстрілювали, Ізюмський напрямок - Борову. І північ нашої області - Липці - було обстріляно з РСЗВ. Загалом вчора вночі пролунало більше 30 вибухів, були пошкоджені приватні домогосподарства, лінії електропередач тощо. І наразі там наші працівники працюють для того, щоб оперативно усунути наслідки цих прильотів.

І Куп'янський напрямок у нас наразі найгарячіший, там фактично проходить лінія фронту, там постійно обстрілюються населені пункти, які фактично межують з лінією фронту. Там обстріли йдуть керованими авіабомбами, всіма видами важкого озброєння. З цього напрямку у нас постійно проводиться евакуація...

Є населені пункти, де люди вже виїхали повністю, є населені пункти, де поодинокі люди залишаються. У самому місті Куп'янськ ще доволі велика кількість людей наразі", - розповів очільник Харківщини.