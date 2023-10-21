До початку великої війни сою фермери експортували до країн Азії.

Від експорту до виробництва. На Львівщині фермери активно започатковують переробку сої. Через непросту логістику, яка виникла після російських ракетних обстрілів, на Львівщині планується відкрити власне виробництво європейської олії. Готовий продукт експортують за кордон. Цей вид продукції збільшив прибутки не лише великих підприємств, але й малих фермерів.

Про новий напрямок у розвитку українського господарства - далі у сюжеті Христини Гашенко.

Безупинно під час сухої погоди на львівських полях працюють комбайни. Фермери продовжують збирати цьогорічний врожай бобових.

З місцевого поля відразу на завод. Там із соєвих бобів отримують олій та макуху - кормову домішку.

У цьому приміщенні для переробки соєвих бобів встановлено дві лінії українського виробництва. Щодня тут із полів завантажують понад 40 тонн сировини.

Костянтин, технолог підприємства:

З одної тонни виходить 780 кг макухи й 160 літрів олії.

Саме стільки ж продукції виготовляють щодня і європейські підприємці. Втім, подекуди, українські фермери отримують кращий результат.

Костянтин, технолог підприємства:

Тому, що ми стараємося брати сою з високими показниками, високий показник протеїну, високий показник жирності, і відповідно стараємося гарно очистити сою.

Отриману макуху із сої фермери продають на внутрішньому ринку. А ось олію експортують до Польщі, Нідерландів та Чехії.

Костянтин, технолог підприємства:

Вона не є рафінована. Її використовують для тварин як добавка до кормів, ось така у нас олія, за якістю - першого ґатунку. Це є ліпіди, які тваринам нарощують жирову масу.

Обладнання коштувало понад 6 мільйонів гривень. З цієї суми більше ніж три мільйони заплатили підприємці - решту дала держава в кредит.

Андрій, підприємець:

50% держава заплатила. Державна програма передбачає, що за 3 роки я маю повернути в податках. Я вам скажу, що ми вже вернули ту суму, не пройшло ще 2 кварталу, ми ту суму вернули шляхом податків.

До початку великої війни сою фермери експортували до країн Азії. Через постійні ворожі обстріли із логістикою нині вкрай складно, розповідають підприємці. Тому переробка - це не лише прибутки, але й стратегічний розвиток внутрішнього сільськогосподарського ринку.

Андрій, підприємець:

Для України - це архіважливо. Чому? Перше. Як для держави - це надходження в бюджет чи валютні, чи податкові. Ми збільшили у два рази податки, бо експорт передбачає офіційність. У нас є біля 300 сільськогосподарських виробників, які здають нам продукцію по максимуму, ми сконцентрувалися на переробці.

Здає сою на переробку і місцевий фермер Назарій. У нього під посівами майже тисяча гектарів. Фермер вирощує кукурудзу, ріпак, пшеницю, соняшник та сою. Бобові експортувати за кордон під час великої війни економічно не вигідно.

Назарій Замула, фермер:

За 14 тисяч гривень я можу продавати її на місці. З клієнтами, з якими я спілкуюся в Польщі, по тих пропозиціях зараз ціна - 13 тисяч. Вони будуть з місця забирати продукцію. Враховуючи ще період замитнення продукції й черги машин по 14 днів і більше, то мені простіше працювати зараз в Україні з місцевими.

За останні 5 років врожай сої на Львівщині збільшився удвічі. Цього року на полях планують зібрати понад 330 тисяч тонн бобових.

Тетяна Гетьман, директор Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА:

Одна з небагатьох культур, площі під якою помітно збільшилися на 17 відсотків в порівнянні до попереднього року у нашому регіоні. Це враховуючи, що зменшуються площі під пшеницю і зменшуються площі під кукурудзою. Тому що ціни на сою є десь у 2,5 раза вищі, ніж на пшеницю та кукурудзу.

На Львівщині з переробки сої вже працює 10 підприємств. Аналітики прогнозують: наступного року ця цифра може зрости в рази.