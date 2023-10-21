Росіяни нарощують сили на Куп'янському напрямку на Харківщині. Окупанти поповнюють особовий склад підрозділів, які зазнали втрат живою силою та технікою.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла майор, начальник служби зв’язків із громадськістю 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига.

"Ситуація загострилася останній тиждень. Як ми бачимо, після певного затишшя - перегрупування, докомплектування живою силою, технікою - ворог не полишив своїх намірів іти вперед на наші території, наші позиції. Свідченням того є та кількість штурмів, які відбуваються на нашому напрямку, артилерійська підготовка перед цими штурмами.

Незважаючи на збільшення штурмових дій з боку ворога, деяке погіршення погодних умов, князівські воїни ефективно ота стабільно тримають свою лінію і відбивають всі атаки ворога.

Вони (росіяни - ред.) використовують всі можливі на їхню думку, щоб зайти. Вони шукають слабке місце, щоб мати можливість прорвати лінію і піти на ті села, які перед Купянськом за Осколом....

Нарощується жива сила, техніка. Техніка різноманітна - як автомобільна, так і броньована важка...

Ворог активно використовує КАБи, але знижує кількість ворожої авіації, її роботи зараз погода", - розповіла речниця 14-ої ОМБР.