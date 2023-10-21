Ще один пакет допомоги, який готують в ЄС - енергетичний. Наша країна продовжує підготовку до холодів. Зокрема, Одещина. Минулої зими енергетична система регіону витримала десятки масованих атак.

Фахівці повернули до роботи понад сто об'єктів, зруйнованих ворожими обстрілами. А також посилили захист енергомереж. Також енергетики працювали над альтернативними джерелами енергії для об'єктів тепло- і водопостачання, шкіл та лікарень. Докладніше - в матеріалі наших кореспондентів.

Триває капітальний ремонт силового трансформатора. В цьому цеху їх реконструюють близько вісімдесяти за рік

Вадим Буренко, майстер ДТЕК Одеські електромережі:

Це йде розмотка трансформатора, бо ізоляція вже погана. Потім йде ізолювання. А після ізолювання вже мотається котушка.

У ДТЕК "Одеські електромережі" кажуть: минулої зими ворожими обстрілами були пошкоджені або зруйновані понад сто енергооб'єктів компанії. Все вдалося повернути до працездатного стану. Тепер компанія готується до нової зими.

Іван Савін, старший майстер ДТЕК "Одеські електромережі":

Провести капітальний ремонт всім трансформаторам всього обладнання. У першу чергу це необхідно для лікарень, котелень і водоканалів. Сьогодні ми закінчили капітальний ремонт силового трансформатора. Незабаром встановимо його на одній з трансформаторних підстанцій.

На випадок термінових ремонтів після ворожих обстрілів, компанія зробила запас матеріалів та обладнання майже на 15 мільйонів гривень. Крім того, підтримка надходить і від європейських колег. Ці резерви між різними регіонами розподіляє Міненерго.

Дмитро Григор'єв, генеральний директор ДТЕК "Одеські електромережі":

Надавати гуманітарну допомогу продовжують західні компанії. Хтось цю допомогу надає у вигляді обладнання, яке купується на заводах України. Але є обладнання, яке виготовляється на заводах іноземних компаній. І воно теж надходить.

Посилили фізичний захист енергетичних об'єктів. Як повідомив на цьому тижні Президент Володимир Зеленський, зокрема, і шляхом систем ППО, які візьмуть в оренду у закордонних партнерів на зимовий період.

Дмитро Григор'єв, генеральний директор ДТЕК "Одеські електромережі":

Дуже ретельно розповідати, де і як ми захищаємо наші об'єкти, я не буду зі зрозумілих причин. Але ми займаємось цим протягом року.

Всі теплі місяці в регіоні працювали над тим, щоб зробити об'єкти критичної та соціально важливої інфраструктури максимально автономними.

Минула зима для цієї дитячої лікарні була складною.

Сергій Горіщак, директор дитячої лікарні:

Наш медичний заклад повністю залежний від електрики: і опалення, і водопостачання. Попри два вводи з незалежних станцій, на жаль, вимикалися обидва. І в ці часи головною проблемою була безперервність надання медичної допомоги.

За літо розробили проєкт і встановили гібридну систему альтернативного забезпечення електрикою. Сонячні батареї та акумулятори на додаток до генераторів допоможуть на випадок блекауту.

В Одесі потужні генератори минулої зими встановили у всіх лікарнях.

Сергій Гладченко, заступник директора лікарні:

До того генератору, який у нас був на 140 кіловатів. Нам додали ще три генератори загальною потужністю 500 кіловатів.

За літо кількість генераторів у регіоні зросла суттєво. Їх встановлюють не тільки на обєктах критичної інфраструктури, а й в школах, лікарнях, бібліотеках.

Антон Шалигайло, директор Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА:

Було зроблено дуже значну роботу щодо оснащення генераторами котелень, водонасосних станцій. У 10 разів зросла кількість генераторів, які були залучені на об'єкти критичної інфраструктури.

Зробили й запас пального, якого має вистачити на 5 діб безперервної роботи генераторів на об'єктах критичної інфраструктури. Це близько шестисот літрів. Чиновники кажуть: готовність Одещини до опалювального сезону нині - стовідсоткова. Щоби здешевити процес та отримати незалежність від газу, майже 20% котелень регіону перейшли на альтернативне паливо.

Котельня працює на гранулі з лушпиння соняшника. Це відходи від місцевих виробництв соняшникової олії.

Ця котельня забезпечує теплом та гарячою водою одночасно кілька медичних закладів.

Віктор Панін, інженер:

04.01 Виробляти тепло з гранульованого лушпиння - це дешевше ніж з газу, приблизно на 20-30 відсотків. Запас палива дозволяє приблизно 10-12 днів працювати в автономному режимі.

Для тих котелень, що працюють на газі, вже укладені договори на постачання. Підвищення ціни на опалення для населення не очікується.