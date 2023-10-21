Збільшуються нині й темпи експорту українських зернових до Європи. Нагадаю, Україні вдалось домовитися із західними сусідами щодо зернових коридорів. Зокрема, з Румунією. Крім того, в ЄС обговорюють створення Спецфонду у 50 млрд євро для України.

Проєкт наступного тижня розглядатиме саміт лідерів ЄС. Сума розрахована на чотири найближчих роки. Їх спрямують на відбудову країни та євроінтеграційні реформи. Підготовка до переговорів про членство України в ЄС теж на порядку денному. На якому етапі цей процес і що у програмі лідерів - знає Ірина Іванова.

Питання України - знову номер один у порядку денному. Вже наступного тижня європейська рада на саміті повинна підтримати перегляд багаторічної фінансової програми Євросоюзу, що передбачає створення спеціального фонду для підтримки України на 50 мільярдів євро впродовж чотирьох років. Європарламент підтримав ці зміни. Наступне слово за лідерами ЄС.

Всеволод Ченцов, представник України при Європейському Союзі:

У цьому випадку вже питання України включено до порядку денного. І це ціла низка дуже важливих для нас питань. Питання фінансової підтримки України, це новий фінансовий інструмент, який сьогодні був проголосований Європейським парламентом у Страсбурзі. Це питання подальшої підтримки нас військової, це відповідно ухвалення восьмого та подальших траншів європейського інструменту підтримки миру Peace Facility.

Фонд, який пропонує створити Єврокомісія, повинен фінансувати відбудову України та впровадження реформ відповідно до плану, який розробляє Кабінет Міністрів. Важливим залишається і питання наповнення цього фонду. Україна виступає, аби акумулювати в ньому кошти з заарештованих російських активів у Європі. ЄС шукає спосіб, як утілити цей намір, і щоб саме російські кошти пішли на відбудову України. Про це говорили й депутати Європарламенту під час дебатів з підготовки до саміту.

Паскуаль Наварро Ріос, депутат Європарламенту від Іспанії:

Європейська рада підтвердить подальше надання допомоги Україні та українському народові у різних складних сферах скільки буде потрібно. Важливо, щоб ми посилили нашу гуманітарну підтримку та захист цивільного населення України, де починається друга зима у війні. Маємо бути готові підтримати Україну і закрити потреби, які виникнуть. Лідери розглянуть питання про заморожені російські активи, щоб наповнити фонди підтримки України та відбудувати її. Європейська рада має закликати світову спільноту докласти більше зусиль для досягнення миру в Україні.

Євроінтеграційний процес - ще одна важлива тема, яку розглядатимуть лідери. Євросоюз готується розширитись до 2030 року. І Україна - одна з девʼяти держав, які можуть стати частиною європейського блоку. Від червня минулого року Київ працював над виконанням рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів. Невдовзі Брюссель надасть свою оцінку підготовці України.

Всеволод Ченцов, представник України при Європейському Союзі:

Ми очікуємо ухвалення Європейським Союзом рішення про початок переговорів про членство наприкінці цього року. Але Єврокомісія зараз знаходиться на фінальній стадії підготовки відповідного звіту, тобто ця дискусія, принаймні попередня, тому що звіт буде представлений у листопаді, вона вже розпочнеться.

Серед інших питань, що підійматимуть на саміті - підтримка економіки самого Євросоюзу, особливо енергетичного сектору. Обговорення подій в Ізраїлі, загострення між Сербією та Косово, проблеми міграції, кліматичні зміни. Традиційно лідери очікують онлайн-звернення Президента України.