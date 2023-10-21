Воював та знищував росіян на "Азовсталі": розмова з бійцем [ Редагувати ]
Від початку повномасштабного вторгнення він тримав оборону Маріуполя. Воював в оточенні й нищив росіян на "Азовсталі". А потім важке поранення, загроза ампутації й півторамісячний полон. Нині нацгвардієць Максим Гальченко проходить реабілітацію. З героєм поспілкувався наш кореспондент Артур Терещенко.
Перший ранок повномасштабної війни 30-річний нацгвардієць Максим Гальченко зустрів на чергуванні. Його підрозділ, перебуваючи за 5 кілометрів від Маріуполя, охороняв місцевий аеропорт.
Максим Гальченко, боєць Національної гвардії України:
Почали прилітати ракети, знесли РЛСку біля Маріуполя. Ми стояли в аеропорту, потім змістилися трохи ближче до міста Маріуполь на блокпост "Мангуш-Маріуполь", і там уже зустрічали ворога.
Під час однієї з ворожих атак російські танки зрівняли блокпост з землею, згадує Максим. Усі, хто вцілів, відійшли на околиці Маріуполя. На території одного з місцевих підприємств старший сержант разом із побратимами ще місяць тримав оборону.
Кожен день по тобі летіли бомби, авіа, арта, корабельна артилерія, РПГ.
А потім у Маріуполі розпочалася фаза активних вуличних боїв.
Максим Гальченко, боєць Національної гвардії України:
5 квітня вже моя група остання була, яка перейшла до "Азовсталі". Дуже багато було при переході втрат. Група була велика, але дійшли не всі…
Підсилення з кількох десятків вояків на металургійному комбінаті зустріли радо.
Максим Гальченко, боєць Національної гвардії України:
Дали нам перепочити там 3 дні, підсушитися, бо при переході прийшлося поплавати, і потім на позиції "Азовсталі" вийшов, і далі з побратимами боронили уже "Азовсталь".
На захисників фортеці чекало пекло. Ворожі командири скаженіли, що не можуть повністю окупувати місто. Коли група Максима переходила на нову позицію, нацгвардієць дістав важке поранення - йому розтрощило ногу та відірвало палець.
Максим Гальченко, боєць Національної гвардії України:
Ворожий дрон, міна… Загалом з цієї групи залишилися в живих тільки двоє. Я - один із них.
До полону залишалося два тижні, згадує Максим.
Максим Гальченко, боєць Національної гвардії України:
Мене поранило 2 травня, а вихід був шістнадцятого, і я був лежачий, тяжкий. Винесли мене на носилках до окупантів.
Про перебування в полоні Максим розповідає не багато. Каже: вижив, бо молився,
Думав про дружину та донечку, що чекали його в рідному Кривому Розі.
Максим Гальченко, боєць Національної гвардії України:
Я пробув у полоні півтора місяця, і мене поміняли. Я був дуже тяжкий, у мене була інфекція, рана гнила, і мені здається, що їм не хотілося ампутувати мені кінцівки.
Реабілітація для Максима Гальченка продовжується і зараз. Чоловік пересувається за допомогою ціпка і чекає на протезування за кордоном.
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