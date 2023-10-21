У Києві відкрилась виставка "Мистецтво з уламків війни" [ Редагувати ]
Колекція прикрас із латунних гільз, що були зібрані поблизу Ізюма. Експонат, створений з уламків ракети Х-31, що впали на Київ. У столиці презентували виставку артоб'єктів, створених зі знищеної нашими захисниками російської зброї. Вироби виставили на продаж. Усі зібрані кошти направлять на допомогу нашим захисникам.
Лампа з великої гільзи. А на цьому експонаті зображено Кримський міст і "Хаймарс" із посмішкою. Втім з усіх своїх робіт Володимир виділяє інший експонат. З ним автора пов'язує особиста історія.
Володимир Балибердін, митець:
Їхали через Бородянку, бо там мої родичі. Ми заїхали, і в сусіднє подвірʼя прилетіла 500 кг бомба.
Володимир усе життя робив прикраси, але війна змінила погляд автора на мистецтво.
Володимир Балибердін, митець:
Здавалось, що декоративні прикраси нікому не потрібні. Коли люди хватали дітей, документи й машину, і тікали куди далі, то мені здавалось, що ювелірні прикраси не будуть потрібні.
Дмитро з Дніпропетровщини не з розповідей знає, що таке жити під ворожими ударами у постійному страху.
Дмитро Галайда, митець:
Натхнення я отримав коли були масові блекаути, ми сиділи без світла та під обстрілами. Тому вирішив, що людям треба нести світло та тепло.
Витвір мистецтва з уламків снаряда - це брутально та динамічно, наголошують учасники та відвідувачі виставки. Тут представлено 20 експонатів авторства шістьох різних митців.
Семен Горов, режисер, музичний продюсер:
Цікаво. Ви знаєте це не перший раз, коли я бачу таку рефлексію на тему війни. Коли роблять мистецтво з цього брухту, що залишили нам вороги. У мене дома багато цих гільз, які я привозив з відряджень, з фронту чи зйомок. Ми живемо в цьому світі, на жаль.
Кожен виріб на виставці зроблений з уламків боєприпасів чи гільз. Роботу під назвою "Мадонна" створено з уламків ракети Х-31, що впали у Києві торік у травні. Із сировиною допоміг Олексій - волонтер від початку повномасштабної війни допомагає українським бійцям на Донеччині.
Олексій Чуницький, волонтер:
У військових наших залишаються якісь залишки у вигляді якихось гільз і подібних речей. Іноді нам їх презентували по типу, ось візьміть ці залишки. Ось візьміть, може комусь буде цікаво. Спочатку це було в сирому вигляді, бо ми їх самі оформлювали та пробували міняти їх на донати.
Потім познайомилися з авторами ідеї сьогоднішньої виставки, які намагаються популяризувати сучасне мистецтво.
Сітлана Білик, автор ідеї виставки:
Я вже понад 20 років працюю в креативні індустрії. Я знаю, які наші люди талановиті. Але часом їм не вистачає маркетингу чи вирішення організаційних питань.
Головна мета організаторів виставки "Мистецтво з уламків війни" - зібрати 30 тисяч гривень на 3D-принтери для військовослужбовців. Ознайомитися з роботами митців і придбати одну з них можна на сайті проєкту.
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