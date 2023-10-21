Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який проходитиме в умовах російських атак. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, зараз цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації. Завдяки їй до системи додано 1,6 гігавата потужності, а найближчим часом додадуть ще 100 мегаватів.

Уже відремонтовано 8 атомних енергоблоків, у ремонті - ще один. Взимку всі дев’ять блоків підконтрольних Україні АЕС працюватимуть на повну потужність. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

"Систему підготовлено до опалювального сезону, вона працює стабільно. Енергія, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо, щоб забезпечити потреби наших споживачів. Це стало можливим завдяки тому, що ми вперше зробили масштабну кампанію ремонту енергетичних об'єктів як генерації, так і розподілу, разом з енергетичними компаніями і за допомогою міжнародних партнерів....

Додано до системи в межах підготовки до опалювального сезону більше 1,6 гігавата потужностей. І зараз ще тривають роботи для того, щоб модернізувати блоки тепло генерації і гідрогенерації, аби отримати найближчим часом ще додатково 100 мегаватів. Це значні ресурси, які допоможуть у разі обстрілів акумулювати і розподіляти енергію..

Минулої зими ми робили великий акцент на атомну енергетику, одна зі станцій - найбільша в Європі - досі окупована. Це Запорізька АЕС - 6 гігаватів.

Ми зараз завершуємо планові ремонтні роботи в одному блоку, і разом у системі працюватимуть всі 9 блоків атомних станцій, які доступні у нас і не є окупованими. А це значна потужність, атомна генерація нестиме основне навантаження. Тому до зими ми готові", - заявив Ярослав Демченков.

Нагадаємо, на початку жовтня в Україну привезли два автотрансформатори, які забезпечать світлом півмільйона людей.