Україна повернула ще трьох незаконно депортованих до росії дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Ще троє українських дітей вдалося повернути на Батьківщину. Здійснили це в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським. Також долучаємо до цього процесу громадські організації та міжнародних партнерів.

Омбудсмен подякував усім причетним особам та організаціям за повернення дітей: БФ Orphans Feeding Foundation, зокрема співзасновницею організації Маріам Ламберт (Mariam Lambert), NGO Heroiam Slava (Jaanika Merilo) та БФ "Посмішка ЮА" (Благодійний фонд Посмішка ЮА).

Робота з повернення дітей на Батьківщину триватиме й надалі, наголосив Лубінець.

Якщо ваша дитина зникла, і ви як законний її представник не знаєте її місця перебування - обов’язково повідомте про цей факт Національну поліцію України за номером 102.

Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на РФ, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й нас - Офіс Омбудсмана.