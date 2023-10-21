США послабили санкції проти Венесуели: чому та з якою метою [ Редагувати ]
Сполучені Штати послаблюють запроваджені чотири роки тому обмеження проти Венесуели. Зокрема, щодо експорту нафти. Чому у Вашингтоні пішли на такий крок, чи вплине це на світовий ринок нафти і яку вимогу поставити перед чинним венесуельським урядом хочуть американців? Про все це далі в нашому сюжеті.
Цей усміхнений чоловік - Ніколас Мадуро. Другий термін його президентства, який фактично все ж почався у 2019, цивілізований Захід не визнав. Все через підозру у фальсифікації результатів виборів й узурпації влади. Західні лідери навіть прозвали Мадуро - диктатором. Натомість підтримати його наважилися лічені країни. Серед них, зокрема росія та білорусь. Очевидно, оскільки методи боротьби, до прикладу, з тими ж таки протестами у всіх режимів однакові.
На дії венесуельського президента чотири роки тому відреагували в США. Вашингтон запровадив санкції й припинив експорт нафти з Венесуели до Сполучених Штатів. Таке рішення сильно вдарило по - і без того - не надто потужній економіці Венесуели, фактично її обваливши. І це в країні, яка ще на початку 1990-х вважалася одним із найбільших у світі виробників нафти.
Та все змінилося цього тижня. Вашингтон послабив обмеження. Та згідно з ліцензією Мінфіну США, вести бізнес із нафтогазовим і золотовидобувним секторами Венесуели тепер можна! Втім, послаблення діятиме лише пів року. Рішення прийняли, після домовленості уряду й опозиції у Каракасі провести президентські вибори за присутності міжнародних спостерігачів вже наступного року. Тобто, обмеження Вашингтон погодився послабити в обмін на зобов'язання Ніколаса Мадуро надати можливість провести в країні демократичні вибори. В разі ж недотримання обіцянки, за інформацією Reuters, санкції, навпаки, можуть посилити.
Ніколас Мадуро, президент Венесуели:
Перегорнімо цю сторінку. Треба відновити відносини поваги та співпраці. Цим рішенням Венесуела поступово повертається на ринок нафти та газу.
"Ми вважаємо, що ця дорожня карта є найбільш життєздатним шляхом для народу Венесуели, щоб забезпечити міцну угоду, яка призведе до конкурентних виборів, відновлення демократичного порядку та припинення гуманітарної кризи у Венесуелі", - сказав американський чиновник.
Рішенням задоволені й самі венесуельці. І через послаблення санкцій, і через можливе проведення демократичних виборів.
Фран Кіхада, житель Каракаса:
Гадаю, всі щасливі. Економіка ставатиме кращою, а наш добробут має зрости. Люди не винні в санкціях.
Освальдо Рамірес, політолог із Венесуели:
Опозиція, схоже, отримує, хоч поки й мінімальні, але гарантії. Найважливіше тут - можливість провести щонайменше відносно мирні та справедливі вибори.
BBC водночас зазначає: Сполучені Штати зацікавлені в пом'якшенні венесуельської кризи, серед іншого з метою - зменшення темпів еміграції. Американські санкції настільки послабили економіку країни, що це змусило понад сім мільйонів венесуельців покинути її. До того ж значна частина з них - вирушила саме до США. З іншого ж боку, як повідомляють у західних виданнях, адміністрація Байдена зараз намагається змінити напрямки нафтових потоків, збільшуючи постачання до себе та в Європу й одночасно скорочуючи його до Китаю. А от чи призведе цей крок до зростання пропозиції та відповідно падіння цін на нафту у світі, поки що говорити про це зарано.
Втім, лише після рішення американської сторони пом'якшити санкції - ціни на нафту марки "Брент" дещо впали. А видання "Блумберг" уже спрогнозувало зростання видобутку "чорного золота" у Венесуелі на 25 відсотків найближчим часом.
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