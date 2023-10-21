На півночі України встановили 500 тисяч протитанкових мін. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив командувач угрупуванням військ "Північ" ЗСУ Сергій Наєв.

На основних напрямках імовірного наступу противника з червня 2022 року дотепер встановлено понад 500 тисяч протитанкових мін. Зокрема, протитанкові мінні поля, протитанкові групи мін, комплекти протипіхотних вибухових пристроїв, фугасів, мінованих завалів тощо. Щільність мінно-вибухових загороджень у нашій смузі відповідальності збільшено в 16 разів.

Крім того, встановлені невибухові загородження та об’єкти транспортної інфраструктури. А саме мости, дороги тощо. Також тривають роботи над фортифікаційним обладнанням позицій силами місцевих органів влади.

За даними генерал-лейтенанта Сергія Наєва, зараз біля північних кордонів України перебувають майже 19 тисяч російських військовослужбовців. Водночас ознак формування ударних угруповань там поки що не помічено.