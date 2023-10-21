Окупанти завдали збитків екології України на $55 млрд - Стрілець (відео) [ Редагувати ]
Торік сума збитків довкіллю від російської агресії торік сягала майже $26 млрд, а на сьогодні вона зросла вдвічі - до $55 млрд. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Зараз ми маємо зафіксовані понад 2500 випадків злочинів проти довкілля. Загальна сума, яку порахувала Держекоінспекція, складає понад 55 мільярдів доларів США. Цифри ростуть щодня, нажаль. Але тим не менш ми повинні зафіксувати всю шкоду, яка завдана нашому довкіллю, врахувати кожен клаптик нашої землі, який забруднений, кожну травинку, яка знищена.
Глава Мінекології зазначив, що всі ці втрати будуть включені у міжнародний реєстр збитків, створення якого підтримали понад 40 країн світу.
Ми все це робимо в рамках пункту 8 "формули миру" Володимира Зеленського "екологічна безпека" і ми плануємо за завершальному форумі отримати якомога більшу кількість країн, які доєднаються до цієї декларації. А доєднавшись до неї фактично країни висловлюють свою готовність щодо створення конкретної міжнародної платформи, яка буде займатися верифікацією методик обрахунку збитків, і збиранням всіх фактів, і внесення цих верифікованих данних у міжнародний реєстр збитків від війни.
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