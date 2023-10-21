Торік сума збитків довкіллю від російської агресії торік сягала майже $26 млрд, а на сьогодні вона зросла вдвічі - до $55 млрд. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Зараз ми маємо зафіксовані понад 2500 випадків злочинів проти довкілля. Загальна сума, яку порахувала Держекоінспекція, складає понад 55 мільярдів доларів США. Цифри ростуть щодня, нажаль. Але тим не менш ми повинні зафіксувати всю шкоду, яка завдана нашому довкіллю, врахувати кожен клаптик нашої землі, який забруднений, кожну травинку, яка знищена.

Глава Мінекології зазначив, що всі ці втрати будуть включені у міжнародний реєстр збитків, створення якого підтримали понад 40 країн світу.