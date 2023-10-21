Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський в суботу, 21 жовтня, провів телефонну розмову із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє прес-служба турецького президента.
Відомо, що президенти обговорили війну в Україні. Крім того, у розмові йшлося про "конфлікти між Ізраїлем і Палестиною та гуманітарну кризу в регіоні".
Заявивши про можливість мирного врегулювання регіональних конфліктів, зокрема ізраїльсько-палестинської суперечки, президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжуватиме докладати всіх зусиль для цього, - повідомили в пресслужбі Ердогана.
Нагадаємо, торік сума збитків довкіллю від російської агресії торік сягала майже $26 млрд, а на сьогодні вона зросла вдвічі - до $55 млрд. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
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