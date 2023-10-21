Дипломатичним відносинам між Ізраїлем та росією - кінець. Принаймні, так пишуть іноземні видання. Бо весь світ шокований надзвичайно жорстокою атакою терористів ХАМАСу на мирних ізраїльтян, а росія навпаки підтримала їх, і напівтонів уже не залишилося. Водночас володимир путін мав телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Отже, росія та Ізраїль продовжують шукати точки дотику? Чи посварились все ж остаточно? - про відносини двох країн далі в матеріалі.

Поки весь світ співчував Ізраїлю й синьо-білими кольорами засвітилися міста різних країн - росії довелося вкотре показати свою сутність і публічно визнати, що Іран, ХАМАС і Палестина - її друзі. Не те щоб це сталося вперше. Їхнім представникам у росії завжди були раді.

Лідери росії та Палестини зустрічаються наче найкращі друзі. І зараз попри війну з Ізраїлем - Махмуд Аббас планує візит до росії, аби зустрітися з володимиром путіним. Бо Москва чітко висловила свою позицію - вона підтримує Палестину й ХАМАС. Це, звісно, не таємниця, однак раніше кремлю одночасно вдавалося мати й хороші відносини з Ізраїлем. Хоча й тоді росія не була ввічливою.

володимир путін, президент росії:

Шановний прем'єр-міністр, спершу хочу подякувати вам за те, що прийняли запрошення та приїхали. По-перше, Радянський Союз, а росія як правонаступниця союзу, була фактично біля витоків заснування держави Ізраїль.

Звісно, Ізраїль завжди бачив як росія товаришує з Іраном. Однак саме через це Єрусалим і зберігав дипломатичні відносини із кремлем у надії, що той час від часу буде стримувати Тегеран.

Ігор Рейтерович, політолог:

На це був розрахунок, що ми будемо з ними підтримувати нормальні відносини, відповідно росія буде час від часу так осмикувати Іран, щоб він не сильно там стрибав на Ізраїль. Що ми бачимо зараз? Осмикуй, не осмикуй - їм плювати на це.

Далі - більше. Тепер коли Ізраїль захищається і готує наземну операцію в Секторі Газа, путін закликає до припинення вогню.

Проти Сектору Гази можуть вжити військові та невійськові заходи так само як під час блокади Ленінграду під час Другої світової війни.

Також президент росії став одним із тих, хто не висловив публічні співчуття через смерть мирних ізраїльтян, і все це - пишуть іноземні видання - стане жирною крапкою у дипломатичних стосунках Єрусалима та москви.

Ігор Рейтерович, політолог:

російська федерація зайняла однозначну позицію щодо підтримки ХАМАСу, а в російському сегменті інтернету розгорілася вакханалія, яка нагадувала часи Голокосту, я думаю, багато хто в Ізраїлі у владі зрозумів: не треба нам таких нейтральних партнерів.

Коли росія розпочала повномасштабну війну проти України, Ізраїль намагався зберігати нейтралітет, аби не сваритися із кремлем. Тепер шанси на прихильність Єрусалиму суттєво зростають. Бо Ізраїль теж у біді й потребує допомоги. Сполучені Штати готують пакет фінансової підтримки для ізраїльтян та українців.

Про це радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван розповів в інтерв'ю каналу CBS. Суму не оголошують. Однак на питання журналістки про 2 млрд доларів - Салліван запевнив: буде більше.

Джейк Салліван, радник Білого дому з національної безпеки:

Сума буде значно вищою. Але, як я вже сказав, пакет обов'язково включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету та територіальної цілісності в Україні, а також для того, щоб допомогти Ізраїлю захистити себе, коли він бореться зі своїми ворогами-терористами.

І поки українці стримують наступ російських окупантів на Сході, ізраїльтяни із неба випалюють Сектор Гази за убитих і закатованих 7 жовтня. Тим часом Іран наголошує: якщо Єрусалим врешті почне наземну операцію, то конфлікт може розширитися. У Білому домі теж визнають: ризик, що Іран втрутиться у війну Ізраїлю та ХАМАСу - досить реальний.