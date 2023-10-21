У жовтні уряд уже перерахував понад 5,6 мільярдів гривень внутрішньо переміщеним особам, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Відомо, що ці кошти призначені для щомісячної державної допомоги на проживання, яка складає 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей, і 2 тисячі гривень - для інших внутрішньо переміщених осіб.

"Зокрема, на виплати ВПО у першому періоді жовтня було спрямовано більш ніж 5,64 млрд грн. Таким чином, фінансову підтримку від держави отримали майже 2,5 млн внутрішніх переселенців", - йдеться в повідомленні.

Загалом з початку року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму 61,3 млрд грн.

Нагадаємо, енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який проходитиме в умовах російських атак. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, зараз цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації. Завдяки їй до системи додано 1,6 гігавата потужності, а найближчим часом додадуть ще 100 мегаватів.