Військові хірурги надають першу допомогу пораненим і доставляють їх у глибокий тил.

Понад 60 врятованих життів військовослужбовців з бойовими травмами серця. А ще 250 тисяч операцій за весь період існування. Національному інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова - 40 років. У Києві з цього приводу відбувся Всеукраїнський з'їзд серцево-судинних хірургів. Особлива увага до порятунку наших захисників.

Роман Барашев побував у новітньому відділенні воєнної кардіохірургії інституту. Розкаже та покаже, як попри війну розвивається українська медицина.

22-річний Олександр бився за визволення Київщини, потім воював на Запорізькому та Бахмутському напрямках. Від куль і снарядів доля уберегла, а от серце - підвело.

Ольга Уніцька, завідувачка відділення військової хірургії та інноваційних кардіохірургічних технологій Інституту ім. Амосова:

Є трошки аортальна недостатність. Але в межах доступного.

Тут врятували життя вже понад тисячі військових із вогнепальними пораненнями серця, з серцевими патологіями, що загострилися на фронті.

Василь Лазоришинець, директор Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова:

Стрес провокує в перше чергу саме серцево-судинні захворювання - це і порушення ритму серця, це ішемічна хвороба серця.

Андрію нещодавно зробили операцію з шунтування судин.

Андрій, пацієнт Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова:

Пекло, я не міг 20 метрів пройти. Жало в грудях. Задишка була, пітливість. Дуже мені тяжко було. Побратими сказали: досить шуткувати, їдь.

З'ясувалося, що Андрій пережив інфаркт. Після операції три місяці йому не можна робити різких рухів, не можна підіймати важкого. Але серцем він поруч із побратимами.

Андрій пацієнт Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова:

Нема такого дня, коли я до них не подзвоню, а вони до мене. Навіть дружина каже: ти за них дужче переживаєш, чим за нами.

Олександр Усенко, директор Національного інституту хірургії та трансплантології ім. Шалімова:

Зараз коли війна в країні, коли створений єдиний медичний простір, наші заклади виконують спільну роботу, рятуючи життя багатьох людей. І ця співпраця буде продовжуватись.

Нові виклики воєнного часу. Кожен військовий хірург, що працює в мобільному госпіталі, навіть якщо глибоко не вивчав кардіохірургію, має вміти прооперувати поранене серце. Військові хірурги надають першу допомогу пораненим і доставляють їх у глибокий тил.

Костянтин Гуменюк, головний хірург ЗСУ:

На телефонному зв'язку 24 на 7. Ми маємо консультативний зв'язок і маємо можливість швидко доставити наших поранених, і вже фахівці Інституту надають їм високоспеціалізовану допомогу і рятують при вогнепальних пораненнях серця.

В Інституті Амосова беруться лікувати найскладніші захворювання серця. Зокрема, й дітям.

Василь Лазоришинець, директор Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова:

Дитяча кардіохірургія - десь до 800 операцій в рік ми виконуємо. Ось дитина, яку відмовились оперувати у всіх закладах України.

9-місячному Богдану з Вінниччини доведеться перенести ще кілька операцій.

Василь Лазоришинець, директор Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова:

Важить він 4 з половиною кілограми. Він був абсолютно синій, коли ми його оперували. Це дівчинка, яка прооперована унікальним методом. Без зупинки серця. Це сучасні технології, їх в небагатьох центрах світу виконують.

Олександра Кравченко, мати хворої дівчини:

Ми дуже вдячні Інституту, особливо реанімаційному відділенню за те, що так піклуються про дітей.

В Інституті серцево-судинної хірургії застосовують ексклюзивні методики, наприклад, вміють оперувати вагітних із хворим серцем, рятуючи життя матері та малечі. Роблять операції на серці, що б'ється.

Анатолій Руденко, завідувач відділення хірургії ішемічної хвороби серця Інституту Амосова:

Її складніше виконувати, ніж зі штучним кровообігом. Вона легше для хворого, але складніша для хірурга.

Анатолій Руденко - у лідерах за кількістю складних операцій серед усіх кардіохірургів світу. Каже, за 40 років роботи в Інституті Амосова відбулися колосальні зміни, сучасні лікарі показують результати, про які 40 років тому навіть не мріяли.

Анатолій Руденко, завідувач відділення хірургії ішемічної хвороби серця Інституту Амосова:

Велика смертність була. До 20 відсотків. Кожен четвертий-п'ятий помирав. Зараз 1 відсоток.

Перед повномасштабним вторгненням в амосівців були грандіозні плани. Поруч із корпусами розпочалося будівництво ось цього сучасного лікувального комплексу.

Василь Лазоришинець, директор Інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова:

З початком війни ми не отримали жодної копійки на будівництво, на превеликий жаль. Працюємо з Міністерством охорони здоров'я, є певні зрушення, і зараз нам пообіцяли, що до кінця року виділять певні кошти.

Хірурги сподіваються: новий корпус добудують уже наступного року. Там планують відкрити, зокрема, велике реабілітаційне відділення для військовослужбовців.