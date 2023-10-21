FPV-дрони вже стали невід'ємною частиною арсеналу на передовій. Все частіше їх використовують і росіяни. Тож нині один з пріоритетів наших захисників збільшувати кількість бойових безпілотників у своєму розпорядженні та покращувати майстерність управління ними. Цим займаються, зокрема, і в Державній прикордонній службі. Про повітряну роботу фахівців - наш спільний матеріал.

На цих кадрах лише кілька прикладів успішної бойової роботи українських прикордонників на передовій за допомогою FPV-дронів. Нині - це дуже дієва зброя, кажуть наші захисники.

Позивний "Дарвін", прикордонник:

Вона може залітати в люки танкам на великій відстані, вона може залітати в бліндажі, вона може наздогнати рухому техніку. Людину може наздогнати, вразити ціль, яка маневрує, намагається ухилитися від цього враження, або замасковану ціль, де треба пролетіти між кущами.

Свої вміння користуватися цією технікою прикордонники постійно відточують. Крім того, вигадують свої доробки для більш ефективного ураження цілей.

Позивний "Мікі", прикордонник:

Готові боєприпаси не завжди підходять під наші задачі, які в нас є: по вазі й так далі. Тут є можливість зіграти вагою самостійно, підібрати вагу самостійно, яка тобі потрібна і під який елемент. Такий боєприпас при хорошому влучанні, якщо його зірвати в будинку, може рознести будинок.

Позивний "Дарвін", прикордонник:

Борт, який, на жаль, не витримав наших навантажень, наших спроб почепити на нього побільше, поставити на нього батарею сильнішу. Тому я випаюю зараз деталь з польотного контролера, і буду міняти польотний контролер та приймач.

Прикордонник з позивним "Дарвін" до повномасштабного вторгнення росії був парапланеристом. Після мобілізації служив в медичній роті. Згодом бійцю вдалося перевестися на жадану посаду - оператора дронів.

Позивний "Дарвін", прикордонник:

"Віддячую" росіянам за те, що вони на нас напали, тому що всім було б спокійніше, якби я собі літав на параплані, вони б сиділи вдома. А так не дали мені літати на параплані, то получайте FPV.

Нині оператори дронів - пріоритетна ціль для противника. Та прикордонника це не лякає. Він вже досвідчений пілот і готовий разом з побратимами й надалі бити по ворожих цілях та витісняти росіян з території України.