Полювання на дрони: як працюють мобільні групи ППО [ Редагувати ]
Патрулюють небо на пікапі з кулеметом! Мобільні групи ППО на маневрених установках полюють за ворожими безпілотниками як у тилу, так і поблизу лінії фронту. Наш репортаж, підготовлений спільно з колегами із Військового телебачення, про роботу зенітників 53-тьої окремої механізованої бригади.
Світанок. Бійці - вже в дорозі. До лінії фронту звідси кілька кілометрів.
Олег Грицун, кореспондент Військового телебачення України:
На годиннику 6 ранку, а мобільна група ППО вже вийшла на полювання дронів.
Такі пристрої спостереження фіксують у небі потенційні цілі - російські безпілотники типу "Шахед", "Суперкам", "Зала", "Ланцет".
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Він показує нам, з якого напряму він йде, звужує круг. Якщо раніше ми навколо себе дивилися, не знали, де він буде, то зараз нам легше, ми знаємо, що з цього азимуту йде.
Сергій - кулеметник. Його задача - швидко і точно поцілити у безпілотник.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Повинен бути гарний зір, щоб візуально спостерігати цілі, і бистро по них відпрацювати.
Олег Грицун, кореспондент Військового телебачення України:
Окрім цього, оператор мобільної групи ППО повинен мати неймовірну витримку. Ми стоїмо вже годину, по безпілотниках штиль, але не можна втрачати пильність. Вони залітають дуже швидко, і так само швидко зникають.
На озброєнні наших захисників неба - радянський кулемет ДШК, а ще американський "Браунінг".
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
"Браунінг" - це те саме, що ДШК. Приблизна дальність - 2200.
Олег Грицун, кореспондент Військового телебачення України:
Сьогодні ми були на 2 позиціях мобільних груп ППО і не змогли вполювати ворожого дрона. І це гарна новина. Бо це значить, що вороги знають, що тут дроном не пролетиш. Бо його вполює ось така установка з кулеметом у пікапі.
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