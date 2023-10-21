Патрулюють небо на пікапі з кулеметом! Мобільні групи ППО на маневрених установках полюють за ворожими безпілотниками як у тилу, так і поблизу лінії фронту. Наш репортаж, підготовлений спільно з колегами із Військового телебачення, про роботу зенітників 53-тьої окремої механізованої бригади.

Світанок. Бійці - вже в дорозі. До лінії фронту звідси кілька кілометрів.

Олег Грицун, кореспондент Військового телебачення України:

На годиннику 6 ранку, а мобільна група ППО вже вийшла на полювання дронів.

Такі пристрої спостереження фіксують у небі потенційні цілі - російські безпілотники типу "Шахед", "Суперкам", "Зала", "Ланцет".

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Він показує нам, з якого напряму він йде, звужує круг. Якщо раніше ми навколо себе дивилися, не знали, де він буде, то зараз нам легше, ми знаємо, що з цього азимуту йде.

Сергій - кулеметник. Його задача - швидко і точно поцілити у безпілотник.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Повинен бути гарний зір, щоб візуально спостерігати цілі, і бистро по них відпрацювати.

Олег Грицун, кореспондент Військового телебачення України:

Окрім цього, оператор мобільної групи ППО повинен мати неймовірну витримку. Ми стоїмо вже годину, по безпілотниках штиль, але не можна втрачати пильність. Вони залітають дуже швидко, і так само швидко зникають.

На озброєнні наших захисників неба - радянський кулемет ДШК, а ще американський "Браунінг".

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

"Браунінг" - це те саме, що ДШК. Приблизна дальність - 2200.

Олег Грицун, кореспондент Військового телебачення України: