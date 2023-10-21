Не тільки для захисту, а й для навчання. На Хмельниччині в укриттях освітніх закладів облаштували класи для занять музикою, малюванням та уроків безпеки життєдіяльності. Про мультифункціональні бомбосховища - наш наступний матеріал.

Майже рік після початку широкомасштабної війни цей дитячий заклад працював лише дистанційно, адже не мав належного укриття. Після ремонтних робіт на 500 квадратних метрах може розташуватися до тисячі людей.

Іван Березовський, заступник голови Ярмолинецької селищної ради:

Ярмолинецька селищна рада виділила близько 29 мільйонів на облаштування всіх укриттів. Саме на це приміщення було виділено близько 3 мільйонів. Також ми вирішили об'єднати й облаштувати в укритті клас безпеки.

Тут проводять уроки безпеки в ігровій формі: знайомлять дітей із правилами дорожнього руху, поводитися із вибуховими предметами, як діяти під час пожежі та повітряної тривоги.

Клас безпеки - саме в укритті - відкрили вперше в області.

Сергій Тюрін, перший заступник керівника Хмельницької обласної військової адміністрації:

Клас безпеки, як ініціатива ДСНС, є максимально корисним сьогодні в умовах повномасштабної війни, коли діти можуть навчитись правил безпеки, правил життєдіяльності.

Третина мешканців Ярмолинецької громади - це діти.

Руслана Гаврилюк, керівниця відділу освіти Ярмолинецької селищної ради:

25 закладів освіти, 2 позашкілля, 12 садочків, 11 закладів середньої освіти. Працюють наразі 20 закладів освіти. Мають свої власні облаштовані укриття, або ми уклали договори спільного використання приміщень.

Вихованці п'яти дитячих садочків не мають можливості навчатися очно, тож у громаді продовжують будувати нові укриття із класами безпеки, музики та малювання.